США заявляють про ураження майже 20 цілей в Ірані – після збиття Apache над Ормузькою протокою

Сполучені Штати заявили про завершення хвилі ударів у відповідь на збиття Іраном американського вертольота Apache та серії нападів на американські війська та комерційне судноплавство в регіоні. За анонімного американського високопосадовця, були уражені майже 20 військових об'єктів.

За оприлюдненими пізно ввечері 9 червня за часом США даними Центрального командування (CENTCOM), американські винищувачі завдали ударів по іранських системах протиповітряної оборони, наземних станціях управління та радіолокаційних станціях спостереження поблизу Ормузької протоки. Американське військове командування називає це «пропорційною відповіддю» Тегерану на виконання наказу президента Дональда Трампа.

Удари викликали відповідь Ірану з використанням кількох ракет і безпілотників, але високопосадовець США заявив, що «майже всі» снаряди були перехоплені. Вашингтон не отримував повідомлень про жертви з боку США чи пошкодження американських об'єктів, хоча оцінка іранських ударів ще триває.

Тим часом іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив, що 10 червня здійснив ракетні та безпілотні атаки на американську військову базу в Йорданії та інші пов’язані зі Сполученими Штатами цілі по всій Перській затоці у відповідь на удари США по іранських військових об'єктах поблизу Ормузької протоки. Іранські ЗМІ повідомили, що атаки були спрямовані на американську базу Аль-Азрак в Йорданії, а також на об'єкти в Кувейті та Бахрейні.

Увечері 9 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Іран відповідальний за збиття американського гелікоптера Apache днем раніше, і пообіцяв «дуже потужну» відповідь. Цей обмін ударами став однією з найсерйозніших ескалацій з моменту, коли Вашингтон і Тегеран домовилися про припинення вогню у квітні.