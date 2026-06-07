Від України до Ірану: як дрони змінюють баланс сил на полі бою

Дауд Хаттак

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, вона очікувала падіння Києва за лічені дні.

Коли наприкінці лютого США та Ізраїль розпочали бомбардувальну кампанію проти Ірану, вони також розраховували на швидкий крах Ісламської Республіки.

Але в обох випадках сильніша військова міць не змогла здолати меншу й слабшу сторону конфлікту. Натомість Україна та Іран змінили характер бойових дій завдяки дешевим дронам власного виробництва.

Війни в Україні та на Близькому Сході дали поштовх розвитку асиметричної війни дронів, кажуть експерти. Компенсуючи нестачу ракет і відсутність сучасних військово-повітряних сил, слабші у військовому плані сторони дедалі частіше використовують дрони, щоб зрівняти шанси.

« Війна дронів є новою в тому сенсі, що вона не замінює традиційні військові засоби, а радше змінює способи їх застосування », – сказав Клемент Молін, аналітик французького аналітичного центру Atum Mundi.

« Якщо Україна та Росія так активно використовують дрони, то насамперед через брак можливостей для досягнення переваги в повітрі або нестачу ракет . Ми бачимо це на Близькому Сході, де державам вдалося досягти майже повного панування в повітрі над Іраном», – додав він.

За словами Моліна, літаки, танки, логістика та піхота залишаються ключовими елементами сучасної війни. Водночас роль дронів у військовій стратегії «поступово посилюється» .

«Дрони виконуватимуть автономні місії під управлінням штучного інтелекту. Наземні роботизовані комплекси (НРК) зможуть замінити логістику або брати участь у штурмах. А морські дрони дозволять вести бойові дії на поверхні та під водою, а також, як це вже відбувається, слугуватимуть «носіями дронів».

«Дешева війна на виснаження»

США та Ізраїль розпочали бомбардувальну кампанію проти Ірану 28 лютого, завдавши ударів по військових та ядерних об’єктах, по промисловій інфраструктурі країни та вбивши десятки іранських політичних і військових чиновників.

Не маючи сучасних військово-повітряних сил і систем протиповітряної оборони, Іран відповів запуском тисяч балістичних ракет і «шахедів» по Ізраїлю, американських військових і дипломатичних об’єктах у Перській затоці, а також по ключових енергетичних об’єктах у Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Бахрейні та Кувейті – ключових союзниках США.

Погрожуючи міжнародному судноплавству та атакуючи його, Іран фактично паралізував морський рух у Ормузькій протоц і – ключовій артерії постачання нафти й газу у світі, що дало йому значний важіль впливу як на сусідів у Перській затоці, так і на світову економіку.

Вартість окремих іранських дронів може становити лише 7 тисяч доларів, але вони завдали державам Перської затоки значних економічних і операційних витрат, попри високий рівень їх перехоплення. До набуття чинності режиму припинення вогню 8 квітня Іран, за оцінками, випустив близько 4 тисяч дронів Shahed-136 та Arash-2.

За словами експерта з оборонної політики Ірану у Вашингтонському інституті Фарзіна Надімі, атаки іранських дронів «паралізували судноплавство, пошкодили радари протиповітряної та протиракетної оборони, скоротили експорт газу та змусили країни підтримувати дорогі режими підвищеної бойової готовності».

« Ударні дрони-камікадзе Ірану продемонстрували під час конфлікту 2026 року, що навіть серйозно ослаблені сили можуть зберігати наступальний потенціал і, ймовірно, навіть змінювати баланс сил завдяки постійній дешевій війні на виснаження», – додав він.

Дешеві дрони українського виробництва також відіграють важливу роль у війні України проти Росії.

Безпілотники не лише стали ключовим фактором, що дозволив Києву звести російський наступ до майже патової ситуації. Далеко за лінією фронту українські дрони атакували російські флоти у Чорному та Балтійському морях, завдавали ударів по аеродромах і військових об’єктах, а також підривали російську воєнну економіку, атакуючи великі нафтопереробні заводи.

Спочатку відстаючи у розвитку безпілотних технологій, Росія закупила тисячі дронів і технології в Ірану, а згодом налагодила власне виробництво.

Експерти кажуть, що для обох сторін війна кардинально змінилася через дрони : дрони-камікадзе Shahed, важкі логістичні безпілотники, FPV-дрони та дрони, керовані через волоконно-оптичний кабель.

«Нерегулярні угруповання»

Недержавні актори, зокрема бойові угруповання на Близькому Сході, також дедалі частіше використовують дрони проти регулярних армій. Серед них – ліванська «Хезболла» та єменські хусити.

«Хезболла» використовує дрони на волоконно-оптичному кабелі – технологію, яку першими почали застосовувати російські військові і яка нині стала звичною на війні в Україні.

За останній місяць бойовики «Хезболли» вбили трьох військовослужбовців Армії оборони Ізраїлю та одного цивільного ізраїльтянина за допомогою дронів-камікадзе, керованих через багатокілометрові волоконно-оптичні кабелі. Це продемонструвало вразливість навіть найсучасніших армій світу перед дешевими безпілотними інноваціями.

На відміну від дронів із радіокеруванням, які вразливі до засобів радіоелектронної боротьби й потребують прямої видимості між оператором і апаратом, волоконно-оптичні дрони можна спрямувати практично будь-куди, де є простір для польоту.

Тим часом хусити ведуть кампанію із застосуванням морських дронів і ракет, яка порушила глобальне судноплавство у Червоному морі.

« Такі групи, як «Хезболла» та хусити, вже фактично продемонстрували, що можуть використовувати асиметричні стратегії, засновані на дешевих дронах і ракетах, щоб завдати збитків сильнішим арміям », – сказав Стівен Фельдстайн із вашингтонського Фонду Карнегі за міжнародний мир.

«Хусити – класичний приклад нерегулярного угруповання, яке з часом створило складну програму виробництва дронів і ракет та спричинило значні потрясіння в регіоні», – додав він.

Експерти кажуть, що обидва угруповання використовують іранські розробки та технології, комерційні компоненти, переважно китайського походження, а також уроки, отримані під час війни в Україні.