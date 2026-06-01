Збиватимуть «шахеди». Що дадуть шведські літаки Gripen для оборони України

Після оголошення 28 травня про те, що Швеція передасть Україні 16 винищувачів Gripen попереднього покоління, експерти галузі зазначають, що одна ключова деталь цієї передачі визначить безпосередній вплив літаків на хід війни з Росією.

За даними шведського уряду, до пакета допомоги «можуть входити» сучасні боєприпаси, зокрема ракети Meteor.

Ці далекобійні ракети класу «повітря-повітря» «будуть необхідні для створення загрози російським винищувачам, таким як Су-34», – розповів Радіо Свобода повітряний аналітик британського Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) Крістоф Бергс.

Російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 регулярно запускають керовані авіабомби, які пролітають на відстані 60–100 кілометрів, щоб уражати цілі на території України. Ця дешева повітряна зброя виявилася надзвичайно руйнівною та складною для перехоплення.

Ракети, наявні в арсеналі української авіації, не мають достатньої дальності для ураження російських бомбардувальників без входження в «небезпечні ешелони далекобійної [російської] протиповітряної оборони поблизу лінії фронту», – зазначає Бергс.

Ракети Meteor із дальністю понад 100 кілометрів можуть надати Україні можливість відсунути межу ризику для російських пілотів за межі досяжності керованих авіабомб.

Незалежно від того, чи будуть ракети Meteor постачатися разом із літаками Gripen, передбачається, що ці літаки також використовуватимуться для відстеження та збивання російських ракет і дронів, зокрема іранських «Шахедів». Стокгольм заявляє, що літаки будуть поставлені до початку 2027 року.

Шведські Gripen багато хто вважає ідеальними літаками для повітряної війни України завдяки простоті та відносно низьким експлуатаційним витратам – найменшим серед групи порівнюваних західних винищувачів. Прихильники Gripen стверджують, що досвідчений пілот-винищувач, який володіє англійською мовою, може підготуватися до бойових завдань на Gripen лише за три-чотири місяці. Натомість майбутні пілоти F-16 потребують щонайменше шести місяців підготовки на американському літаку.

Втім, Gripen раніше зазнавав критики.

Зокрема, у витоку звіту 2008 року швейцарські випробувачі дійшли висновку, що літак є «незадовільним» у місіях класу «повітря-повітря». За десятиліття служби у військово-повітряних силах різних країн світу ці винищувачі досі не мають підтверджених перемог у повітряному бою.

Gripen – шведське слово, що означає «грифон», міфічну істоту-гібрид лева та орла, – був розроблений у період Холодної війни для «розосереджених операцій» по всій Швеції, що дозволяє літакам діяти з імпровізованих баз на більшості автомагістралей у цій раніше нейтральній країні.

Шведські військові планувальники припускали, що великі авіабази стануть ціллями на початку будь-якого потенційного конфлікту.

Тому літаки Gripen були спроєктовані так, щоб «маскуватися на дорожніх базах, злітати з ділянок автомагістралей, а також швидко дозаправлятися та переозброюватися невеликими технічними командами», згідно з даними компанії SAAB, яка виробляє цей літак.

Ці винищувачі унікальні своєю здатністю злітати й приземлятися на непідготовлених злітно-посадкових смугах довжиною лише 400 метрів, а також швидкістю підготовки до повторного вильоту. Gripen, що повернувся з бойової місії, може бути дозаправлений і переозброєний екіпажем усього з п’яти осіб протягом «10–15 хвилин», стверджує виробник.

Після інтеграції переданих Україні Gripen до складу Повітряних сил країни Київ пообіцяв до 2030 року додатково придбати 20 винищувачів Gripen найновішої модифікації E/F вартістю близько 2,9 мільярда доларів.