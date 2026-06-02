Трамп: угода з Іраном очікується «протягом наступного тижня»

Президент США Дональд Трамп заявив ABC News, що очікує досягнення угоди з Іраном щодо продовження перемир’я і відкриття Ормузької протоки протягом наступного тижня.

У телефонній розмові 1 червня Трамп заявив, що мирна угода може бути «навіть кращою за військову перемогу».

Проєкт угоди за посередництва Пакистану сторони обговорюють останніми тижнями. Обмежене припинення вогню діє з квітня, при цьому періодично сторони обмінюються ударами.

За словами президента США, з боку Ірану спостерігається «надзвичайно вороже ставлення».

«Це нелегко для них. Насправді це нелегко і з нашої точки зору. Але ми отримуємо те, що нам потрібно отримати», – сказав Трамп.

Щодо термінів укладення можливої угоди Трамп зазначив: «Гадаю, йдеться про наступний тиждень». Він додав, що угода ще не укладена, оскільки «мені ще треба домогтися кількох пунктів».

Останніми днями Іран і США обмінялися військовими ударами: американські збройні сили оголосили про атаки в «цілях самооборони» по іранських об’єктах, а Іран повідомив, що завдав удару по американській базі в Кувейті.

Спроби укласти угоду відбуваються на тлі того, що закриття Ормузької протоки суттєво порушило світові поставки нафти і спричинило зростання цін на енергоносії.