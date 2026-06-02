Трамп: угода з Іраном очікується «протягом наступного тижня»

Президент США заявив, що мирна угода може бути «навіть кращою за військову перемогу»
Президент США заявив, що мирна угода може бути «навіть кращою за військову перемогу»

Президент США Дональд Трамп заявив ABC News, що очікує досягнення угоди з Іраном щодо продовження перемир’я і відкриття Ормузької протоки протягом наступного тижня.

У телефонній розмові 1 червня Трамп заявив, що мирна угода може бути «навіть кращою за військову перемогу».

Проєкт угоди за посередництва Пакистану сторони обговорюють останніми тижнями. Обмежене припинення вогню діє з квітня, при цьому періодично сторони обмінюються ударами.

За словами президента США, з боку Ірану спостерігається «надзвичайно вороже ставлення».

«Це нелегко для них. Насправді це нелегко і з нашої точки зору. Але ми отримуємо те, що нам потрібно отримати», – сказав Трамп.

Щодо термінів укладення можливої угоди Трамп зазначив: «Гадаю, йдеться про наступний тиждень». Він додав, що угода ще не укладена, оскільки «мені ще треба домогтися кількох пунктів».

Останніми днями Іран і США обмінялися військовими ударами: американські збройні сили оголосили про атаки в «цілях самооборони» по іранських об’єктах, а Іран повідомив, що завдав удару по американській базі в Кувейті.

Спроби укласти угоду відбуваються на тлі того, що закриття Ормузької протоки суттєво порушило світові поставки нафти і спричинило зростання цін на енергоносії.

