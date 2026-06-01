Трамп заперечує повідомлення про припинення переговорів з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що дипломатичні зусилля з метою досягнення угоди з Іраном тривають. Про це він написав у мережі Truth Social на додаток до своїх коментарів у телеінтерв’ю.



«Переговори з Ісламською Республікою Іран тривають, причому швидкими темпами», – написав Трамп, не вдаючись у подробиці.



Цей допис у соцмережі з’явився на тлі невизначеності щодо переговорів 1 червня.



Іранське інформаційне агентство Tasnim раніше повідомило, що Іран припинить брати участь в обміні текстовими повідомленнями через посередників, що, як видається, пов’язано з посиленням ізраїльських атак у Лівані на підтримуване Іраном угруповання «Хезболла», яке Сполучені Штати вважають терористичною організацією.



Міністерство закордонних справ Ірану опублікувало заяву, в якій засудило те, що, за його словами, є порушеннями режиму припинення вогню з боку Ізраїлю, та додало, що Вашингтон несе відповідальність за «наслідки та вплив цієї ситуації».



Потім, в окремому дописі в Truth Social, Трамп заявив, що він розмовляв як з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, так і, через посередників, з «Хезболлою».



«Ізраїль не атакуватиме їх, і вони не атакуватимуть Ізраїль», – написав він.

31 травня ізраїльські військові заявили, що розширили свої наземні операції на півдні Лівану на додаткові райони і що їхні сили перетнули річку Літані, щоб зміцнити ізраїльські військові позиції в регіоні.

Припинення вогню між Ізраїлем і підтримуваним Іраном угрупованням «Хезболла», яке Сполучені Штати вважають терористичною організацією, офіційно набуло чинності 17 квітня, але його здебільшого не дотримувалися, оскільки обидві сторони звинувачують одна одну у порушеннях.



