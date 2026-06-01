Трамп: «Мені байдуже», чи завершилися переговори з Іраном

Дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення угоди між Тегераном і Вашингтоном, опинилися в ще більшій невизначеності після повідомлення іранського інформаційного агентства Tasnim, пов’язаного з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), про можливе призупинення переговорів.

Відповідаючи на запитання щодо цього повідомлення, президент США Дональд Трамп заявив телеканалу NBC News, що офіційного повідомлення від Ірану з цього приводу не надходило.

«Іранська переговорна делегація призупинить «переговори та обмін текстами через посередників», – повідомило Tasnim, пояснюючи це посиленням військових дій Ізраїлю в Лівані, де він веде боротьбу з іранською проксі-силою «Хезболла».

Міністерство закордонних справ Ірану опублікувало заяву, в якій засудило те, що, за його словами, було порушенням режиму припинення вогню Ізраїлем, і додало, що Вашингтон несе відповідальність за «наслідки та вплив цієї ситуації».

Як цитує NBC, Трамп заявив, що не знає про це рішення, але що це не викликає у нього занепокоєння.



«Я думаю, що це нормально, якщо вони закінчили переговори», – сказав він під час короткого телефонного дзвінка. «Але вони нас про це не поінформували».

В окремому інтерв'ю CNBC Трамп додав: «Мені справді байдуже. Мені байдуже».



Проєкт угоди, посередником якого є Пакистан, обговорюється між двома сторонами протягом останніх тижнів.

29 травня Трамп заявив, що йде до Ситуаційної кімнати в Білому домі, щоб прийняти «остаточне рішення» щодо тексту угоди, але подальшого оголошення про укладення угоди не було.

Протягом вихідних сторони обмінялися новими ударами: американські війська оголосили про «самооборонні» атаки на іранські цілі, а Іран повідомив, що завдав удару по американській базі в Кувейті.



