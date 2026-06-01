Трамп: «Мені байдуже», чи завершилися переговори з Іраном

Іранська агенція Tasnim заявила про можливе призупинення переговорів. Трамп заявив телеканалу NBC News, що офіційного повідомлення від Ірану щодо цього не надходило
Дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення угоди між Тегераном і Вашингтоном, опинилися в ще більшій невизначеності після повідомлення іранського інформаційного агентства Tasnim, пов’язаного з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), про можливе призупинення переговорів.

Відповідаючи на запитання щодо цього повідомлення, президент США Дональд Трамп заявив телеканалу NBC News, що офіційного повідомлення від Ірану з цього приводу не надходило.

«Іранська переговорна делегація призупинить «переговори та обмін текстами через посередників», – повідомило Tasnim, пояснюючи це посиленням військових дій Ізраїлю в Лівані, де він веде боротьбу з іранською проксі-силою «Хезболла».

Міністерство закордонних справ Ірану опублікувало заяву, в якій засудило те, що, за його словами, було порушенням режиму припинення вогню Ізраїлем, і додало, що Вашингтон несе відповідальність за «наслідки та вплив цієї ситуації».

Як цитує NBC, Трамп заявив, що не знає про це рішення, але що це не викликає у нього занепокоєння.

«Я думаю, що це нормально, якщо вони закінчили переговори», – сказав він під час короткого телефонного дзвінка. «Але вони нас про це не поінформували».

В окремому інтерв'ю CNBC Трамп додав: «Мені справді байдуже. Мені байдуже».

Проєкт угоди, посередником якого є Пакистан, обговорюється між двома сторонами протягом останніх тижнів.

29 травня Трамп заявив, що йде до Ситуаційної кімнати в Білому домі, щоб прийняти «остаточне рішення» щодо тексту угоди, але подальшого оголошення про укладення угоди не було.

Протягом вихідних сторони обмінялися новими ударами: американські війська оголосили про «самооборонні» атаки на іранські цілі, а Іран повідомив, що завдав удару по американській базі в Кувейті.


