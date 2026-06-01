Іран звинувачує США у «суперечливих вимогах» на тлі нових ударів

Іран звинуватив Сполучені Штати Америки у висуванні «суперечливих вимог» на мирних переговорах на тлі нового раунду атак.

Американські військові заявили, що 1 червня завдали чергових ударів «з метою самооборони» по іранських об’єктах, тоді як Іран відповів ракетними й безпілотними атаками по території союзника США в Перській затоці Кувейті.

Цей обмін атаками став щонайменше третім публічно оголошеним ударом США по іранських цілях із моменту набрання чинності припинення вогню на початку квітня, яке зупинило 40 днів бойових дій.

Незважаючи на обмін ударами, припинення вогню, укладене 8 квітня, схоже, дотримується, хоча Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні перемир’я.

Під час свого щотижневого брифінгу 1 червня речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї заявив, що Сполучені Штати «порушують припинення вогню, зокрема цього ранку».

Він додав, що Тегеран «вживе будь-яких заходів, які ми вважатимемо необхідними для захисту національної безпеки Ірану».

Бакаї заявив, що спілкування зі США триває «в умовах надзвичайного скептицизму і песимізму», оскільки «інша сторона постійно змінює свої погляди і висуває нові або суперечливі вимоги».

Останній проєкт нової угоди, про який вперше повідомило видання Axios 30 травня, передбачає продовження припинення вогню на 60 днів, заклик до відкриття Ормузької протоки і створення рамок для поновлення ядерних переговорів. Угода також потенційно дозволить Ірану отримати доступ до мільярдів доларів заморожених активів шляхом зняття санкцій, якщо дипломатичний прогрес продовжиться.

Водночас американські ЗМІ 31 травня повідомили, що президент США Дональд Трамп зажадав внести зміни до запропонованої угоди з Іраном. Повідомляється, що зміни стосуються статусу Ормузької протоки й утилізації високозбагаченого іранського урану.

У дописі в соціальних мережах 1 червня Трамп заявив: «Іран дійсно хоче укласти угоду, і вона буде вигідною для США і тих, хто з нами». Він не навів подробиць.

На своїй пресконференції Бакаї заявив, що припинення вогню в Лівані «є важливою умовою для будь-якої угоди» зі США. Заява пролунала в той час, як Ізраїль розширює свій наступ, спрямований, за його словами, на членів ліванської «Хезболли», організації, яку Вашингтон називає терористичною групою.