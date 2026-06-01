Рубіо провів переговори з лідерами Ізраїлю й Лівану

Держсекретар США Марко Рубіо провів переговори з президентом Лівану Жозефом Ауном, а також із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в рамках дипломатичних зусиль США, спрямованих на зниження напруженості між цими країнами, повідомив 31 травня американський посадовець.

За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, Вашингтон запропонував «чітку послідовність» дій, спрямованих на деескалацію: «Хезболла» повинна припинити всі атаки на Ізраїль. Натомість Ізраїль утримається від ескалації своїх операцій у Лівані. Це створить простір для поступової деескалації і припинення воєнних дій».

Чиновник зазначив, що «Хезболла» діє в інтересах Ірану, а не ліванського народу, додавши, що Тегеран прагне продовжити нестабільність у Лівані, щоб згодом претендувати на роль у вирішенні кризи.

«Сполучені Штати не очікують, що Ізраїль буде терпіти постійні атаки терористичної організації на своїх цивільних громадян», – сказав чиновник.

«Найшвидший спосіб деескалації і захисту цивільних осіб з усіх боків – це негайне припинення обстрілів з боку «Хезболли», – додав він.

31 травня ізраїльські військові заявили, що розширили свої наземні операції на півдні Лівану на додаткові райони і що їхні сили перетнули річку Літані, щоб зміцнити ізраїльські військові позиції в регіоні.

Припинення вогню між Ізраїлем і підтримуваним Іраном угрупованням «Хезболла», яке Сполучені Штати вважають терористичною організацією, офіційно набуло чинності 17 квітня, але його здебільшого не дотримувалися, оскільки обидві сторони звинувачують одна одну у порушеннях.