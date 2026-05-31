Ізраїль заявив про розширення наступу в Лівані та захоплення замку Бофорт

Ізраїльські військові заявляють, що розширили свої наземні операції на півдні Лівану на додаткові райони та що їхні сили перетнули річку Літані, щоб зміцнити ізраїльські військові позиції в регіоні.

Ізраїльські військові заявили, що «значна кількість» наземних військ розпочала наступальні операції, спрямовані на розширення того, що вони називають «передовою оборонною лінією», додавши, що операція «наразі розширюється на додаткові райони».

Заява від 31 травня пролунала через два дні після того, як прем’єр-міністр Ізраїлю Бtньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські війська перетнули річку Літані, приблизно за 30 кілометрів на північ від ізраїльсько-ліванського кордону.

Військові заявили, що їхні сили захопили замок Бофорт та прилеглий хребет Бофорт, стратегічну височину, з якої відкривається вид на значну частину південного Лівану та північного Ізраїлю. За їхніми словами, під час операції загинув один ізраїльський солдат.

Міністр оборони Ізраїль Кац заявив, що ізраїльські війська підняли ізраїльський прапор над замком, який також відомий як Калаат аль-Шакіф. Він описав це місце як «один з найважливіших стратегічних пунктів для захисту громад Галілеї» та забезпечення безпеки ізраїльських сил.

Замок вже давно має значну військову цінність. Ізраїльські війська використовували фортецю як базу під час 18-річної окупації південного Лівану, яка завершилася у 2000 році.

Ізраїльські військові також попередили цивільних осіб на південь від річки Захрані негайно переміститися до районів на північ від річки, заявивши, що вони посилюють операції проти «Хезболли».

Припинення вогню між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням «Хезболла», яке Сполучені Штати вважають терористичною організацією, офіційно набуло чинності 17 квітня, але його здебільшого не дотримувалися, оскільки обидві сторони звинувачують одна одну у порушеннях.

30 травня прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам звинуватив Ізраїль у проведенні «політики випаленої землі» на півдні Лівану.

Міністерство охорони здоров’я Лівану повідомляє, що з 2 березня внаслідок ізраїльських атак загинуло щонайменше 3371 людина.