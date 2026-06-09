Трамп попередив Нетаньягу, що він може залишитися «сам на сам проти Ірану»

Президент США Дональд Трамп заявив, що попередив прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу про можливі наслідки ескалації конфлікту з Іраном. Про це він розповів в інтерв’ю ізраїльському телеканалу N12.

«Я сказав йому: Бібі (товариське скорочення імені голови ізраїльського уряду – ред.), ти маєш бути дуже обережним у своїх діях, тому що дуже скоро можеш залишитися сам на сам проти Ірану», – повідомив Трамп.

За словами президента США, під час телефонної розмови 7 червня він просив Нетаньягу не відповідати на удари Ірану. Пізніше, як стверджує Трамп, ізраїльська сторона повідомила Вашингтону про підготовку операції вже на пізньому етапі.

«Ізраїльтяни надали нам оновлену інформацію на дуже пізньому етапі. Вони вже прямували до Ірану. Мені вдалося зменшити масштаб атаки», – сказав він.

Трамп також заявив, що вранці 8 червня представники Ірану через посередників пообіцяли припинити атаки на Ізраїль та попросили Вашингтон вплинути на ізраїльське керівництво, а він «зателефонував Бібі та змусив його припинити».

Як розповіло виданню Axios ізраїльське джерело, під час розмови між Трампом і Нетаньягу виникли розбіжності, але в результаті прем’єр-міністр Ізраїлю погодився припинити удари, якщо іранці не продовжать свої атаки.

При цьому Трамп наголосив, що, як і раніше, зацікавлений в укладенні угоди з Тегераном і вважає, що Іран також «зацікавлений у його підписанні».

7 червня Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю після атаки Армії оборони Ізраїлю на об’єкти проіранського угруповання «Хезболла» в передмісті столиці Лівану Бейрута. Ізраїль відповів ударами по військових об’єктах в Ірані. 8 червня Тегеран оголосив про припинення атак, а Ізраїль повідомив про зупинення ударів по Ірану, залишивши чинною операцію проти «Хезболли». Це угруповання вважається терористичним у США та Ізраїлі. ЄС визнає терористичним лише військове крило «Хезболли», але не політичну партію.