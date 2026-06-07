Ізраїль вдарив по південному передмістю Бейрута після ракетного обстрілу з боку «Хезболли»

Ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по південному передмістю Бейрута Дахія, яке вважається оплотом угруповання Хезболла (котре Сполучені Штати вважають терористичною організацією).

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац заявили, що ціллю атаки стали командні центри «Хезболли».

За словами ізраїльських посадовців, удари стали відповіддю на ракетний обстріл північних районів Ізраїлю, який бойовики здійснили вранці 7 червня.

У спільній заяві Нетаньягу та Кац наголосили, що Армія оборони Ізраїлю завдаватиме ударів по Бейруту у разі атак з боку «Хезболли», попри чинний режим припинення вогню.

Своєю чергою Армія оборони Ізраїлю повідомила, що проводить операцію проти інфраструктури угруповання в районі Дахії. Деталі щодо наслідків ударів та можливих втрат поки не розголошуються.

Дахія розташована на півдні Бейрут та є одним із головних центрів впливу «Хезболли» в Лівані.

Раніше Ізраїль та Ліван за посередництва Сполучених Штатів домовилися про запровадження режиму припинення вогню. Відповідна угода, оприлюднена на сайті Держдепартаменту США, стала результатом тристоронніх переговорів, які відбулися 2-3 червня.

Зазначається, що припинення вогню набуде чинності за умови «повного припинення обстрілів» з боку угруповання «Хезболла», яке Сполучені Штати вважають терористичною організацією, та виведення всіх його бойовиків із сектору на південь від річки Літані.

Також сторони за підтримки США погодилися «оперативно створити пілотні зони», де контроль над територією здійснюватимуть Збройні сили Лівану без присутності «будь-яких недержавних збройних формувань».

Учасники переговорів наголосили, що «ці кроки мають відкрити шлях до укладення всеосяжної угоди про мир і безпеку між двома країнами».

Крім того, Ізраїль і Ліван підтвердили «відсутність ворожих намірів один щодо одного та домовилися продовжити прямі переговори для врегулювання невирішених питань і зміцнення довіри».



