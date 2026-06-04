Ізраїль і Ліван домовилися про припинення вогню за посередництва США

Ізраїль та Ліван за посередництва Сполучених Штатів домовилися про запровадження режиму припинення вогню. Відповідна угода, оприлюднена на сайті Держдепартаменту США, стала результатом тристоронніх переговорів, які відбулися 2-3 червня.

Зазначається, що припинення вогню набуде чинності за умови «повного припинення обстрілів» з боку угруповання «Хезболла», яке Сполучені Штати вважають терористичною організацією, та виведення всіх його бойовиків із сектору на південь від річки Літані.

Також сторони за підтримки США погодилися «оперативно створити пілотні зони», де контроль над територією здійснюватимуть Збройні сили Лівану без присутності «будь-яких недержавних збройних формувань».

Учасники переговорів наголосили, що «ці кроки мають відкрити шлях до укладення всеосяжної угоди про мир і безпеку між двома країнами».

Крім того, Ізраїль і Ліван підтвердили «відсутність ворожих намірів один щодо одного та домовилися продовжити прямі переговори для врегулювання невирішених питань і зміцнення довіри».

Під час зустрічі сторони також обговорили нову безпекову рамку, яка передбачає зміцнення суверенітету та територіальної цілісності обох держав. Зокрема, йшлося про роззброєння недержавних збройних угруповань і недопущення їхнього повторного формування.

У спільній заяві всі учасники переговорів також засудили атаки Ірану на країни регіону та діяльність, яка, за їхніми словами, підриває стабільність на Близькому Сході через підтримку проксі-угруповань та інші агресивні дії.

Вашингтон підтвердив готовність й надалі підтримувати уряди Ізраїлю та Лівану, а також «посилювати спроможності ліванської армії для забезпечення державного контролю на всій території країни».

Своєю чергою Ізраїль заявив, що його безпека можлива лише «за умови роззброєння «Хезболли» та демонтажу її інфраструктури по всьому Лівану». Ліванська сторона наголосила на необхідності поваги до міжнародно визнаних кордонів і повного виконання домовленостей щодо припинення бойових дій.

Наступний раунд політичних та безпекових переговорів сторони планують провести протягом тижня, що розпочнеться 22 червня. США продовжать виступати посередником у контактах між Ізраїлем і Ліваном.

Раніше, 1 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що дипломатичні зусилля з метою досягнення угоди з Іраном тривають. Про це він написав у мережі Truth Social на додаток до своїх коментарів у телеінтерв’ю.



«Переговори з Ісламською Республікою Іран тривають, причому швидкими темпами», – написав Трамп, не вдаючись у подробиці.



Цей допис у соцмережі з’явився на тлі невизначеності щодо переговорів 1 червня.



Іранське інформаційне агентство Tasnim раніше повідомило, що Іран припинить брати участь в обміні текстовими повідомленнями через посередників, що, як видається, пов’язано з посиленням ізраїльських атак у Лівані на підтримуване Іраном угруповання «Хезболла», яке Сполучені Штати вважають терористичною організацією.



Міністерство закордонних справ Ірану опублікувало заяву, в якій засудило те, що, за його словами, є порушеннями режиму припинення вогню з боку Ізраїлю, та додало, що Вашингтон несе відповідальність за «наслідки та вплив цієї ситуації».



Потім, в окремому дописі в Truth Social, Трамп заявив, що він розмовляв як з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, так і, через посередників, з «Хезболлою».

31 травня ізраїльські військові заявили, що розширили свої наземні операції на півдні Лівану на додаткові райони і що їхні сили перетнули річку Літані, щоб зміцнити ізраїльські військові позиції в регіоні.

Припинення вогню між Ізраїлем і підтримуваним Іраном угрупованням «Хезболла», яке Сполучені Штати вважають терористичною організацією, офіційно набуло чинності 17 квітня, але його здебільшого не дотримувалися, оскільки обидві сторони звинувачують одна одну у порушеннях.