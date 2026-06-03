Нетаньягу про напад Ірану на Кувейт: вони «грають з вогнем»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 3 червня заявив, що Іран «грає з вогнем» після нещодавніх ударів Тегерана на Кувейт.

В інтерв’ю CNBC Нетаньягу запитали, чи залишається припинення вогню незмінним після останніх ударів по Кувейту та Бахрейну.

«Іран, безумовно, знає, що президент сказав, що за необхідності буде повне повернення до військових дій», – відповів він.

Нетаньягу зазначив, що будь-яке рішення про поновлення військових дій зрештою залежатиме від президента США Дональда Трампа.

«Ізраїль готовий, і американські сили готові. Я думаю, що Іран повинен розглянути це питання», – додав Нетаньягу. – «Я думаю, що вони розглядали це питання, але очевидно, що вони грають з вогнем».

За даними кувейтської влади, атаки за допомогою ракет і безпілотників призвели до жертв і поранень. Через удар також був зачинений міжнародний аеропорт Кувейту і пошкоджені «життєво важливі об’єкти», включаючи дипломатичні місії.

Під час інтерв’ю Нетаньягу також розповів про повідомлення про те, що на початку тижня він мав складну телефонну розмову з Трампом. Відмовившись обговорювати конкретні деталі, він відкинув припущення, що обмін репліками відображає серйозну суперечку між ними.

«Я не хочу вдаватися в деталі наших розмов. Ми говорили тисячі разів, або принаймні багато разів... Якщо ви вважаєте, що це криза, вам слід вести якісь інші розмови! Але ми завжди знаходили спосіб вирішити проблеми».

Нетаньягу наголосив, що вони з Трампом продовжують поділяти однакові фундаментальні цілі щодо Ірану, сказавши: «Ми погоджуємося з основними питаннями».



Він сказав, що ці спільні цілі включають запобігання тому, щоб Іран становив загрозу для Ізраїлю, ширшого Близького Сходу та міжнародної спільноти.



В інтерв’ю, яке транслювали 3 червня, Трампа запитали, чи назвав він давнього ізраїльського лідера «божевільним» і звинуватив його в невдячності, перефразуючи репортаж Axios.



«Я так і зробив», – сказав Трамп в подкасті Pod Force One. – «Я б не сказав, що розлючений. Я був трохи обурений його постійною боротьбою з Ліваном, знаєте».

Далі Трамп сказав, що вони з Нетаньягу дуже добре ладнають.