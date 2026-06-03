Одна людина загинула через удари Ірану по аеропорту й «життєво важливих об’єктах» Кувейту

Влада Кувейту заявила, що внаслідок авіаударів Ірану щонайменше одна людина загинула й кілька інших зазнали поранення, а також був зачинений міжнародний аеропорт Кувейту і пошкоджені «життєво важливі об’єкти», включаючи дипломатичні місії.

Міністерство закордонних справ країни заявило 3 червня, що засуджує «жорстокі іранські атаки, які тривають».

Раніше речник Міністерства оборони Кувейту, бригадний генерал Сауд Абдулазіз Аль-Отайбі заявив, що «кілька ворожих безпілотників були спрямовані на пасажирський термінал (T1)», назвавши атаку «злочинною іранською агресією, яка призвела до значної матеріальної шкоди для будівлі й поранень кількох осіб».

Він підтвердив, що збройні сили Кувейту стежать за ситуацією у координації з відповідними органами.

Генеральне управління цивільної авіації Кувейту повідомило, що рейси в міжнародному аеропорту призупинені й перенаправляються до альтернативних аеропортів до подальшого повідомлення, а аеропорт активував свій план реагування на надзвичайні ситуації.

Перед тим Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що американські війська успішно перехопили кілька іранських балістичних ракет і безпілотників під час інцидентів на Близькому Сході.

У заявах CENTCOM від 2 і 3 червня йдеться про те, що кілька іранських ракет, запущених у бік сусідніх країн регіону, не досягли цілей.

Зокрема, командування повідомило, що три ракети, випущені по Бахрейну, були перехоплені системами ППО США й Бахрейну, тоді як дві ракети, спрямовані на Кувейт, не досягли цілі або зруйнувалися під час польоту.

Командування США також наголосило, що жоден американський військовослужбовець не постраждав, і відкинуло заяви іранського Корпусу вартових Ісламської революції про ураження штаб-квартири 5-го флоту США в Бахрейні й авіабази США в регіоні.

У пізнішій публікації в X CENTCOM додав, що ще одна хвиля іранських безпілотників, спрямованих проти американських військ у Кувейті, була перехоплена без пошкоджень чи жертв.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив ABC News, що очікує досягнення угоди з Іраном щодо продовження перемир’я і відкриття Ормузької протоки протягом наступного тижня. У телефонній розмові 1 червня Трамп заявив, що мирна угода може бути «навіть кращою за військову перемогу».

Проєкт угоди за посередництва Пакистану сторони обговорюють останніми тижнями. Обмежене припинення вогню діє з квітня, при цьому періодично сторони обмінюються ударами.