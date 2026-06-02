Іран планує триденну церемонію прощання з Алі Хаменеї

Тегеран, як повідомляється, планує провести «церемонію прощання» та похорон колишнього верховного лідера Алі Хаменеї в кількох іранських містах.

За словами тегеранського чиновника, церемонія відбудеться в містах Кум і Мешхед, а також у столиці.

Як повідомляють іранські ЗМІ, заступник директора з соціальних питань Тегеранського регіону Мохаммад Амін Таваколізаде 2 червня заявив, що чиновники очікують, що лише в столиці на церемонію прийдуть до 20 мільйонів людей.

Він не назвав точної дати церемонії, але зазначив, що вона, ймовірно, відбудеться наприкінці червня або на початку липня.

Таваколізаде зазначив, що «церемонія прощання» триватиме три дні в Кумі та Мешхеді та 24 години в Тегерані.

Він додав, що Хаменеї буде похований у мавзолеї восьмого шиїтського імама в Мешхеді, «згідно з його заповітом та побажаннями родичів».

Хаменеї, який загинув під час спільного удару США та Ізраїлю 28 лютого, ще не похований.



