Голова МАГАТЕ: переправити іранський уран за кордон «складно, але не неможливо»

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі заявив, що хоча це «складно», переправити збагачений уран з Ірану за кордон «не неможливо».

Зауваження Ґроссі пролунали в той час, як доля запасів високозбагаченого іранського урану стала центральним питанням у переговорах між Тегераном і Вашингтоном. Іранські чиновники назвали вимогу США до Ірану відмовитися від свого збагаченого урану «надмірною» і заявили, що не поступляться.

За оцінками, Іран володіє близько 440 кілограмами урану, збагаченого приблизно до 60 відсотків. Ґроссі раніше заявив, що запаси урану в Ірані здебільшого збереглися після авіаударів США й Ізраїлю по ядерних об’єктах країни у 2025 році.

В інтерв’ю Al Jazeera Ґроссі сказав, що передача високозбагаченого урану з Ірану за кордон «нелегка, тому що він перебуває у газоподібному стані».

Ґроссі також додав, що розглядається кілька інших варіантів, зокрема «зменшення» рівня збагачення урану. Казахстан також згадувався як можливе місце зберігання.

Президент США Дональд Трамп назвав запаси збагаченого урану в Ірані, які зберігаються на ядерних об’єктах, «ядерним пилом» і неодноразово заявляв, що Сполучені Штати повинні отримати ці запаси.

Однак під час нещодавньої поїздки до Китаю Трамп заявив, що не вважає, що вивезення збагаченого урану з Ірану є необхідним, і що це радше «піар-хід». «Ми думали про те, щоб зробити це на ранній стадії, але це займе час, приблизно півтора тижня. А це довгий час для перебування на ворожій території», – сказав Трамп в інтерв’ю Fox News 14 травня.