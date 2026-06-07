Іран вперше з квітня завдав ракетного удару Ізраїлю. Трамп відреагував

Іран здійснив запуск балістичних ракет по північних районах Ізраїль після ізраїльських авіаударів по південному передмістю Бейруту Дахії, яке вважається оплотом угруповання «Хезболла» (котре Сполучені Штати вважають терористичною організацією).

На тлі загострення ситуації ізраїльська служба тилу запровадила жорсткіші обмеження для населення, а заняття в школах по всій країні були скасовані.

За даними ізраїльського телеканалу Channel 12, високопосадовці Ізраїлю заявили про намір «жорстко відповісти на ракетні удари з боку Ірану». За їхніми словами, Ізраїль не може допустити ситуації, за якої Тегеран атакує країну у відповідь на дії проти об’єктів «Хезболли» в Лівані.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу проведе «термінову нараду» з представниками силових структур для «оцінки ситуації та визначення подальших кроків».

Тим часом, Корпус вартових Ісламської революції заявив, що Армія оборони Ізраїлю має припинити атаки на території Лівану. В організації попередили, що у разі розширення ізраїльської операції або відповіді на нинішні атаки, Іран завдасть «ще більш нищівних і болісних ударів».

У заяві КВІР також стверджується, що раніше Тегеран попереджав про можливі атаки по ізраїльських цілях у разі продовження ударів по району Дахія в Бейруті.\

Президент США Дональд Трамп після ракетних ударів Ірану по Ізраїлю закликав Тегеран утриматися від подальшої ескалації та відновити переговорний процес.

В інтерв'ю Fox News Трамп заявив: «Ви вже запустили свої ракети, цього достатньо», а також закликав іранське керівництво «повернутися за стіл переговорів і укласти угоду».

Наразі офіційної заяви ізраїльського уряду щодо можливої відповіді на іранські удари не оприлюднено. Ситуація залишається напруженою на тлі ризику подальшої ескалації конфлікту в регіоні.

Раніше, 7 червня, ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по південному передмістю Бейрута Дахії, яке вважається оплотом угруповання Хезболла . Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац заявили, що ціллю атаки стали командні центри «Хезболли».

Раніше Ізраїль та Ліван за посередництва Сполучених Штатів домовилися про запровадження режиму припинення вогню. Відповідна угода, оприлюднена на сайті Держдепартаменту США, стала результатом тристоронніх переговорів, які відбулися 2-3 червня.

Зазначається, що припинення вогню набуде чинності за умови «повного припинення обстрілів» з боку угруповання «Хезболла», яке Сполучені Штати вважають терористичною організацією, та виведення всіх його бойовиків із сектору на південь від річки Літані.

Також сторони за підтримки США погодилися «оперативно створити пілотні зони», де контроль над територією здійснюватимуть Збройні сили Лівану без присутності «будь-яких недержавних збройних формувань».

Учасники переговорів наголосили, що «ці кроки мають відкрити шлях до укладення всеосяжної угоди про мир і безпеку між двома країнами».

Крім того, Ізраїль і Ліван підтвердили «відсутність ворожих намірів один щодо одного та домовилися продовжити прямі переговори для врегулювання невирішених питань і зміцнення довіри».



