Іран припинив удари по Ізраїлю. Пояснюємо

Іран припинив удари по Ізраїлю і заявив, що виконав поставлену мету. Такий крок Тегеран зробив невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп написав у соцмережах, що обидві сторони хочуть негайно припинити вогонь.

Центральне командування Збройних сил Ірану оголосило про припинення ударів по Ізраїлю, заявивши, що завдало «болісної відповіді» на ізраїльські удари по району Дахія в Бейруті. Водночас воно попередило, що будь-яке продовження ізраїльської агресії призведе до «значно інтенсивнішої та нищівнішої» відплати.

Іран оприлюднив цю заяву 8 червня невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що «обидві сторони, Ізраїль та Іран, прагнуть негайного припинення вогню». Він також додав, що тривають завершальні переговори щодо мирної угоди між США та Іраном, а американська блокада іранських портів залишатиметься чинною до досягнення остаточної домовленості.

У своїй заяві Центральний штаб «Хатам аль-Анбія» фактично не оголосив про припинення вогню, а повідомив про завершення операції – із застереженнями. Він подав паузу не як крок до деескалації, а як підтвердження того, що вже доніс своє послання. Таким чином Тегеран намагався зберегти образ сильної сторони, водночас скориставшись можливістю для виходу з конфронтації, на яку натякали у Вашингтоні .

Жодна зі сторін не хоче, щоб це переросло в повномасштабну війну

Саме такий сценарій аналітики прогнозували ще під час ударів. Іран раніше чітко попередив: якщо буде атаковано Дахію – район, де базується його ліванський союзник, – він завдасть ударів по півночі Ізраїлю. Коли Ізраїль завдав ударів по передмістях Бейрута, Тегеран фактично не мав іншого вибору, окрім як виконати свою погрозу, інакше ризикував би втратити довіру до будь-яких майбутніх попереджень.

«Йшлося насамперед про збереження довіри до погрози, яку Іран уже зробив публічно, – сказав в інтерв’ю Радіо Свобода Мохаммад Гаеді, викладач Університету Джорджа Вашингтона. – Реакція є обмеженою, і жодна зі сторін не хоче, щоб це переросло в повномасштабну війну »

Подібної думки дотримується і лондонський аналітик та колишній іранський дипломат Мехрдад Хансарі.

За його словами, розрахунок Тегерана ґрунтувався на певному розумінні обмежень Вашингтона: Сполучені Штати, зважаючи на Генеральну асамблею ООН, можливе перекриття Ормузької протоки та нестабільність світової економіки, чинитимуть тиск на Ізраїль, аби той обмежив свою відповідь.

«Іран демонструє свої можливості, – сказав Хансарі. – Послання таке: я стою твердо, я захищаю своїх союзників і не дозволю вам скористатися тим, що ви вважаєте слабкістю ».

Заява Ірану відповідає цій логіці.

Вона покликана продемонструвати стриманість, водночас підвищуючи заявлений рівень можливої відповіді в майбутньому. Формулювання про «значно інтенсивнішу та нищівнішу відповідь, ніж раніше» має гарантувати, що нинішню паузу не сприймуть як відступ .

Якщо пауза збережеться, Іран фактично поверне ситуацію до статус-кво, зберігши свою стратегію стримування. Він виконав публічне зобов’язання, витримає можливу ізраїльську відповідь і вийде з конфронтації до того, як вона переросте в неконтрольовану ескалацію.

Чи погодиться Ізраїль на такий самий шлях деескалації, залишається відкритим питанням.

Після заяви Ірану ізраїльський телеканал Channel 12 із посиланням на неназваного високопосадовця повідомив, що Ізраїль також призупинить удари по Ірану . Водночас офіційної заяви з цього приводу поки що не було.

Допис Трампа свідчив про те, що обидві сторони рухаються до негайного припинення вогню, однак ізраїльські посадовці протягом цього конфлікту часом діяли незалежно від побажань Вашингтона.

В інтерв’ю Financial Times 7 червня Трамп заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу «не матиме іншого вибору», окрім як погодитися на будь-яку угоду, якої Сполучені Штати досягнуть з Іраном.

«Саме я ухвалюю рішення. Я ухвалюю всі рішення. Не він ухвалює рішення», – сказав Трамп, попри те, що Ізраїль завдав ударів по Ірану вранці 8 червня.

Текст на основі матеріалів Радіо Фарда, Іранської служби Радіо Свобода