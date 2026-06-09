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Новини | Міжнародні

Трамп: Іран збив військовий гелікоптер США, Вашингтон буде змушений відповісти

Трамп заявив, що отримав від американських військових інформацію про те, що «іранці збили один із наших високотехнологічних вертольотів Apache», і що «Сполучені Штати, безумовно, повинні відповісти на цю атаку»
Трамп заявив, що отримав від американських військових інформацію про те, що «іранці збили один із наших високотехнологічних вертольотів Apache», і що «Сполучені Штати, безумовно, повинні відповісти на цю атаку»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран збив гелікоптер Apache армії США під час патрулювання над Ормузькою протокою, додавши, що Вашингтон буде змушений відповісти.

У повідомленні в Truth Social від 9 червня Трамп заявив, що отримав від американських військових інформацію про те, що «іранці збили один із наших високотехнологічних вертольотів Apache», і що «Сполучені Штати, безумовно, повинні відповісти на цю атаку». Він додав, що два пілоти на борту не постраждали.

Про те, що пілоти «в порядку» Трамп заявляв вранці 9 червня, проте він не коментував причини аварії гелікоптера.

Раніше Центральне командування США (CENTCOM) підтвердило, що двох членів екіпажу врятували після аварії вертольота AH-64 Apache біля узбережжя Омана під час патрулювання регіональних вод.

Американські військові заявили, що солдатів евакуювали приблизно через дві години, і вони перебувають у стабільному стані, але зазначили, що причина інциденту залишається предметом розслідування.

9 червня Трамп заявив, що мирна угода з Іраном перебуває на «завершальній стадії». За словами президента США, він попередив прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу про можливі наслідки подальшої ескалації конфлікту з Іраном. У понеділок Ізраїль й Іран оголосили про припинення взаємних ударів. При цьому Ізраїль продовжив операцію проти «Хезболли» у Лівані, незважаючи на попередження Ірану. Це угруповання вважається терористичним у США й Ізраїлі. ЄС визнає терористичним лише військове крило «Хезболли», але не політичну партію.

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