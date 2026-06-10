Зеленський підтвердив удар «Фламінго» по Чебоксарах

Україна продовжує застосовувати «далекобійні санкції» проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі, заявив 10 червня президент Володимир Зеленський.

«Цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Дякую ЗСУ за влучність!» – написав глава держави в соцмережах.

Також Зеленський підтвердив ураження нафтопереробного заводу «Куйбишевський» у Самарському регіоні.

«Відстань від лінії фронту – понад 900 кілометрів. Вдячний воїнам ССО, СБС та ГУР. Досягли також цілком справедливі відповіді СБУ і щодо двох об’єктів нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні на відстані 700 кілометрів», – додав президент України.

Раніше телеграм-канали і опосередковано представники російської влади повідомляли, що щонайменше два об’єкти паливно-енергетичного та військово-промислового комплексів Росії зазнали повітряних ударів уночі та зранку 10 червня.

Розташований у Чебоксарах завод «ВНИИР-Прогресс» виробляє для російської армії антени «Комета», які захищають російські дрони від українських засобів РЕБ.

За даними Генштабу ЗСУ, завод «Прогрес» також виробляє супутникові приймачі та антени для систем Glonass, GPS та Galileo модулів типу «Комета», які застосовуються в дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів «Іскандер-М» і «Калібр».