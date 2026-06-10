У Росії зазнали ударів НПЗ в Самарі та завод «Прогрес» у Чебоксарах

Щонайменше два об’єкти паливно-енергетичного та військово-промислового комплексів Росії зазнали повітряних ударів уночі та зранку 10 червня.

Із Самари повідомляють, що після атаки горить місцевий Куйбишевський нафтопереробний завод.

«У ніч проти 10 червня жителі Самарської області повідомили про вибухи, губернатор написав про ракетну небезпеку в регіоні. Згідно з аналізом Astra кадрів від очевидців, атакований та горить Куйбишевський НПЗ у Самарі. Це одне з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні, що входить до ПАТ «НК «Роснефть», – інформує телеграм-канал Astra.

У місті Чебоксари атаки зазнав завод «Прогрес».

«Рано вранці Чебоксари зазнали ракетної атаки. Наразі уточнюється кількість постраждалих, а також кількість пошкоджених об’єктів інфраструктури. Усі екстрені служби вже працюють на місцях», – написав очільник російського регіону Чувашія Олег Ніколаєв.

Як пише Astra, внаслідок влучань суттєвих руйнувань могла зазнати адміністративна будівля «ВНИИР-Прогресс».

«На фотографії зі столиці Чувашії зафіксовано фасад оборонного підприємства «ВНИИР-Прогресс» – зруйновано дах та частину третього поверху. Будівля горить. Після попередньої ракетної атаки на цей об’єкт таких руйнувань не фіксувалося. На відео зафіксовані перші секунди після удару по тому самому адміністративному корпусу», – вказано в повідомленні.

Це підприємство вже зазнавало ударів українських ракет 5 травня.

«ВНИИР-Прогресс» виробляє для російської армії антени «Комета», які захищають російські дрони від українських засобів РЕБ.

За даними Генштабу ЗСУ, завод «Прогрес» також виробляє супутникові приймачі та антени для систем Glonass, GPS та Galileo модулів типу «Комета», які застосовуються в дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів «Іскандер-М» і «Калібр».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».