Єврокомісія пропонує заборонити в’їзд учасникам війни проти України. Що ще може увійти до 21 пакету санкцій

Європейська комісія запропонувала нові обмеження для російської енергетики, фінансових послуг і криптовалют. Це основа 21 пакету санкцій, який готуються запровадити в ЄС. З його пропозицією 9 червня виступила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода.

За словами топпосадовиці, вперше санкції можуть торкнутися російських військових. Тим, хто воював проти України, загрожує заборона в’їзду до ЄС. Це один із дискусійних кроків, запропонованих Естонією.

«Ми вперше пропонуємо заборонити в’їзд до Європейського Союзу будь-кому, хто служив у Збройних силах Росії з початку війни (проти України – ред.). Таким чином, Європа буде закритою для кожного, хто брав участь у вторгненні в Україну», – заявила фон дер Ляєн.

Норму мають погодити всі держави-члени.

Санкції пропонують також накласти на рибний сектор Росії, який досі залишався недоторканним. Деякі види рибної продукції, зокрема, тріски, можуть опинитися під забороною на імпорт.





Додаткові обмеження можуть запровадити проти енергетичного сектору Росії.

«Конфлікт на Близькому Сході та перебої у світових ланцюгах постачання енергоносіїв дещо послабили тиск на Росію… Наше обмеження ціни на нафту має вбудований механізм коригування, який слідує за ринком. Воно не було створене для ринкових потрясінь на кшталт того, яке спричинило закриття Ормузької протоки. Тому ми пропонуємо просто призупинити коригування до січня наступного року. Це дасть нафтовим ринкам час на стабілізацію, водночас зберігаючи тиск на доходи Росії», – пояснила суть запропонованих заходів очільниця Єврокомісії.

Чорний список суден так званого «тіньового флоту», за допомогою якого Росія перевозить нафту в обхід запроваджених обмежень, поповнять ще на 30 позицій. Таким чином, загальна кількість підсанкційних кораблів сягне 632.

«Уперше ми також націлюємося на судна, які допомагають тіньовому флоту, наприклад, забезпечуючи бункерування та інші послуги. І ми пропонуємо націлитися на критичну інфраструктуру, таку як порти, аеропорти або нафтопереробні заводи, що займаються торгівлею чи переробкою російської нафти. Нарешті, ми пропонуємо обмежити продаж танкерів для скрапленого природного газу Росії», – зазначила фон дер Ляєн.

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Під санкції ЄС може потрапити ще 31 російський банк, а також фінустанови третіх країн, що обслуговували підсанкційні російські компанії.

«Уперше ми запровадимо можливість повної заборони для третіх країн на надання послуг, пов’язаних із криптоактивами. Це стане потужним стримувальним фактором», – наголосила посадовиця.

Пропонується також розширити експортні обмеження на товари та технології, які використовує російська військова промисловість. Зокрема, за словами фон дер Ляєн, вони можуть торкнутися металів і сплавів, які використовуються в аерокосмічній та оборонній галузях.

«Щодо дронів, ми пропонуємо нові заборони на експорт обладнання наземного забезпечення, систем радіоелектронного придушення та пускових систем», – додала вона.

Готується обмеження й імпорту низки товарів загальною вартістю 60 мільйонів євро.

Очільниця Єврокомісії наголосила, що Росії дедалі дорожче обходиться війна проти України як у людському вимірі, так і у фінансовому. Пропозицію обговорять у Раді ЄС. Деякі її пункти можуть відкинути. Затвердження санкційних пакетів вимагає одностайності серед членів блоку.

Попередній, 20-й пакет санкцій Єврокомісія представила 6 лютого 2026 року. Остаточно він був затверджений Радою ЄС 23 квітня 2026 року, тобто майже через два з половиною місяці після презентації.