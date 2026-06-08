Ірландія експортує алюмінієву сировину до Росії, Каллас поїде розбиратися

Ірландія опинилася під тиском через експорт до Росії глинозему – сировини для виробництва алюмінію. Як повідомляє Politico, головна дипломатка ЄС Кая Каллас цього тижня вирушить до Дубліна на тлі повідомлень про те, що ірландська компанія Aughinish Alumina експортувала більшість обсягів глинозему до Росії після початку повномасштабної війни проти України.

«Якщо є думка, що дехто з нас усе ще отримує вигоду від торгівлі з Росією, водночас полегшуючи їй фінансування війни, тоді ця війна ніколи не закінчиться», – прокоментувала ситуацію Каллас перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС на Кіпрі в Нікосії, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Вона також не виключила можливості санкцій у майбутньому.

«Можливо, нам слід запровадити санкції, якщо це настільки допомагає Росії фінансувати цю війну», – заявила голова дипломатії ЄС.

Наразі експорт глинозему до Росії не перебуває під санкціями ЄС, тому формально Ірландія не порушувала європейських обмежень.

Додаткову увагу до ситуації привернуло те, що материнська компанія заводу – російський алюмінієвий гігант Rusal – контролюється олігархом Олегом Дерипаскою, якого вважають наближеним до президента РФ Володимира Путіна.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін раніше заявив, що Дублін не хоче бути причетним до експорту продукції, яка зрештою опиняється у зброї чи вибухівці, що «використовуються проти України або інших», та пообіцяв провести розслідування.

Під час зустрічі міністрів оборони ЄС у Нікосії ірландський міністр у справах Європи та оборони Томас Бірн підтвердив, що уряд уже кілька тижнів проводить перевірку.

«Ми не хочемо бути залученими до постачання Росії. Ми не хочемо опинятися в такій ситуації. Саме тому уряд кілька тижнів тому розпочав відповідне розслідування», – сказав Бірн.

Напередодні 39 депутатів Європарламенту закликали Єврокомісію заборонити експорт глинозему до Росії, повідомив фінський євродепутат Міка Аалтола.