Сибіга привітав розслідування Ірландією експорту глинозему до Росії

Повідомлення про експорт глинозему до Росії викликають «серйозне занепокоєння», заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 8 червня.

Він вказав на те, що алюміній є критично важливим для виробництва російських ракет, безпілотників, військових літаків та інших видів озброєння, які Росія щодня використовує для агресії проти України.

«Ми вітаємо рішення ірландської влади розпочати офіційне розслідування та очікуємо, що воно буде проведене оперативно, незалежно та прозоро. Європейське виробництво та ланцюги постачання не повинні прямо чи опосередковано сприяти підтримці російської воєнної машини», – заявив Сибіга в своїх соцмережах.





Натомість, вважає він, Росія має втратити доступ до будь-яких критично важливих ресурсів і матеріалів. Міністр вказав на те, що попередні обмеження ЄС щодо целюлози та хрому вже показали свою ефективність, і закликав застосувати такий же підхід і до глинозему.

«Україна продовжить працювати з Ірландією, інституціями ЄС та міжнародними партнерами для посилення санкційного тиску на Москву та усунення прогалин, які дозволяють російській оборонній промисловості продовжувати свою діяльність», – додав він.

Раніше видання Politico повідомило, що головна дипломатка ЄС Кая Каллас цього тижня вирушить до Дубліна на тлі повідомлень про те, що ірландська компанія Aughinish Alumina експортувала більшість обсягів глинозему до Росії після початку повномасштабної війни проти України.

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Додаткову увагу до ситуації привернуло те, що материнська компанія заводу – російський алюмінієвий гігант Rusal – контролюється олігархом Олегом Дерипаскою, якого вважають наближеним до президента РФ Володимира Путіна.

Наразі експорт глинозему до Росії не перебуває під санкціями ЄС, тому формально Ірландія не порушувала європейських обмежень.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін раніше заявив, що Дублін не хоче бути причетним до експорту продукції, яка зрештою опиняється у зброї чи вибухівці, що «використовуються проти України або інших», та пообіцяв провести розслідування.