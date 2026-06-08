ЄС зробить тимчасовий виняток із санкцій для китайської компанії заради автовиробників

Європейський Союз планує надати дев’ятимісячний виняток із санкцій для китайської компанії Yangzhou Yangjie Electronic Technology, яка потрапила під обмеження через постачання напівпровідників до Росії. Про це під час брифінгу Єврокомісії заявила речниця з питань санкцій Шивон Макгаррі, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі 8 червня.

Компанія потрапила до попереднього, 20-го пакету санкцій, оскільки суттєво допомагала російським військовим можливостям, постачаючи обладнання, яке використовувалося в дронах і планерних бомбах. Це боєприпаси російські війська застосовують на полі бою в Україні, пояснила речниця Єврокомісії.





Yangzhou Yangjie залишиться у санкційному списку ЄС, однак Єврокомісія пропонує тимчасовий виняток на запит європейських автовиробників.

«Ми пропонуємо тимчасовий дев’ятимісячний виняток, тому що ця компанія є ключовим постачальником для низки європейських автомобільних компаній, і санкції могли б спричинити серйозні перебої в їхніх ланцюгах постачання чипів», – сказала Макгаррі.

Вона наголосила, що це не означає виключення зі санкційного списку:

«Компанія залишається під санкціями».

Як раніше повідомляло видання Financial Times, європейські автовиробники побоюються нової кризи постачання чипів.Для виробництва одного автомобіля потрібно до 3 тисяч мікрочипів – від систем контролю тиску в шинах до освітлення.

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Після запровадження китайських експортних обмежень на чипи та рідкоземельні матеріали у 2025 році частина європейських заводів уже змушена була скорочувати або тимчасово зупиняти виробництво.

У Єврокомісії заявляють, що дев’ятимісячний виняток потрібен для того, щоб європейські компанії встигли знайти альтернативних постачальників та переукласти контракти.

Будь-які зміни до санкційного режиму ЄС мають бути одностайно затверджені всіма державами-членами.