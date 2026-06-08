Україна отримала сьомий транш фінансування за програмою ЄС Ukraine Facility – Свириденко

Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу загальним обсягом 2,8 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility, повідомила 8 червня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

«Кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Це вже сьомий транш за програмою. На цьому етапі Україна виконала 11 індикаторів, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права», – вказала Свириденко.

Наразі загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 мільярда євро.

Інструмент для підтримки України Ukraine Facility започаткували 2024 року терміном на чотири роки. Загальний обсяг фінансування, передбачений інструментом для України, становить близько 50 млрд євро.