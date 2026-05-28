ЄС схвалив надання Україні чергових 2,8 млрд євро в рамках Ukraine Facility

Рада ЄС схвалила сьомий платіж Україні у розмірі майже 2,8 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

«Ця сума відображає успішне виконання Україною одинадцяти з двадцяти кроків, необхідних для сьомого траншу. Вона також відображає виконання Україною низки невиконаних кроків, зокрема одного, необхідного для п’ятого траншу, та двох, необхідних для шостого траншу», – йдеться в повідомленні.

В Раді ЄС зазначили, що Україна також виконала низку кроків раніше, ніж це вимагалося Планом для України.

«Зокрема, вона вже виконала два кроки за восьмим траншем та два кроки за дев’ятим траншем. Відповідно до нової методології, прийнятої Комісією, Україна вперше отримає компенсацію за таке дострокове виконання», – додають у ЄС.

Рада ЄС нагадала, що платежі за Ukraine Facility пов’язані з Планом для України, який окреслює стратегію України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, що відповідають цілям країни щодо вступу до ЄС протягом наступних років.

Поточний сьомий транш відбувається після попереднього шостого траншу на суму близько 2,3 млрд євро, здійсненого у грудні 2025 року.

Українська прем’єр-міністрека Юлія Свириденко, коментуючи це рішення, подякувала європейським партнерам за підтримку та довіру, а також зазначила, що Єврокомісія позитивно оцінила виконання Плану України за четвертий квартал 2025 року.



«Дякуємо Верховній Раді за підтримку важливих рішень і спільну роботу. Станом на кінець травня 2026 року спільними зусиллями вже виконано 86 кроків Плану України, ще 65 – у процесі реалізації. Продовжуємо разом впроваджувати реформи та рухатися шляхом європейської інтеграції», – написала вона у телеграмі.

Свириденко нагадала, що у межах програми Ukraine Facility з початку роботи інструменту з 2024 року Україна вже отримала 26,8 млрд євро.

Інструмент для підтримки України Ukraine Facility започаткували 2024 року терміном на чотири роки. Загальний обсяг фінансування, передбачений інструментом для України, становить близько 50 млрд євро.



