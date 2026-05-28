Верховна Рада ратифікувала угоду про отримання позики на 90 млрд євро від Євросоюзу

Верховна Рада 28 травня ратифікувала угоду з Європейським Союзом про позику на підтримку України.

За відповідний документ проголосували 298 народних депутатів.

Законопроєкт, ініційований президентом Володимиром Зеленським, дає можливість залучити фінансову допомогу від ЄС на загальну суму до 90 млрд євро у 2026-2027 роках.

«Ці кошти будуть розподілені на покриття дефіциту держбюджету, забезпечення макроекономічної стабільності та посилення оборонно-промислового потенціалу», – коментує пресслужба парламенту.





Документ передбачає ратифікацію угоди, в якій Україна виступає позичальником, Національний банк – агентом позичальника, а Євросоюз, представлений Європейською комісією – кредитором.

У Раді наголосили, що основну суму позику погашатимуть виключно за рахунок репарацій від Росії, а відсотки покриватиме бюджет ЄС.

Угода вважається учиненою 27 травня 2026 року й спирається на меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС від 20 травня.

Читайте також: Новий закон про закупівлі дозволить Україні розблокувати 3,5 млрд доларів підтримки – Свириденко

23 квітня Рада ЄС одностайно схвалила зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу, потрібні для виділення кредиту Україні сумою на 90 мільярдів євро, а також 20-й пакет санкцій. Про завершення відповідних письмових процедур, що тривали понад добу, повідомило головування Кіпру в Раді ЄС.

Остаточне схвалення цієї позики кілька місяців блокували Угорщина та Словаччина.

Після затвердження позики Зеленський заявив, що триває робота над тим, щоб перший транш із цього пакету підтримки був доступним вже у травні-червні.