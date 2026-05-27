Новий закон про закупівлі дозволить Україні розблокувати 3,5 млрд доларів підтримки – Свириденко

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко привітала ухвалення Верховною Радою законопроєкту №11520 про нові процедури публічних закупівель.

Вона назвала ухвалення документа важливим кроком для продовження реформи публічних закупівель та підвищення прозорості використання державних коштів.

«Закон також є частиною домовленостей зі Світовим банком і дозволить розблокувати для України 3,5 мільярда доларів фінансової підтримки», – заявила голова уряду.

Свириденко додала, що Кабмін продовжить співпрацювати з парламентом для виконання міжнародних зобовʼязань і забезпечення міжнародного фінансування.





Народні депутати 27 травня підтримали проєкт Закону про публічні закупівлі в другому читанні. За нього проголосували 245 парламентарів, 11 були проти.

Згідно з пояснювальною запискою за підписом Свириденко, поточна версія закону «Про публічні закупівлі» потребує перегляду та оновлення «для потреб відновлення України внаслідок повномасштабної війни, а також з метою виконання міжнародних зобов’язань України в сфері публічних закупівель».

«Прийняття проекту акта створить правові умови для ефективного здійснення публічних закупівель, у тому числі для відновлення України у післявоєнний період, зокрема з використанням електронної системи закупівель», – йдеться в записці.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні у вересні 2024 року.