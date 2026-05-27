Верховна Рада припинила повноваження народного депутата Цабаля

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного від «Голосу» Володимира Цабаля – відповідну постанову парламентарі підтримали 27 травня.

Згідно з текстом, мандат Цабаля припинили на основі його заяви про складання повноважень.

Голова фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що з рішення проголосували 257 народних депутатів, проти – один, двоє утримались.

«Наступним по списку партії Голос зайде (політолог – ред.) Микола Давидюк», – прокоментував Железняк.

Володимир Цабаль був обраний до Верховної Ради від «Голосу» на виборах 2019 року. Він був 12-м у партійному списку. Він не коментував причини складання повноважень публічно.