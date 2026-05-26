Рада відхилила законопроєкт щодо оподаткування посилок

Верховна Рада не схвалила законопроєкту №12360 щодо внесення змін до Митного кодексу України.

127 депутатів підтримали законопроєкт у другому читанні та у цілому – за необхідного мінімуму 226 голосів. За повторне друге читання проголосували 222 парламентарі.

Також не отримали необхідної підтримки низка правок до законопроєкту.

Депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк вважає, що після провалу розгляду №12360 у Верховній Раді уряд має подати новий законопроєкт.



6 травня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував схвалити у другому читанні проєкт закону № 12360 щодо оцінки ефективності митних органів та впровадження митних процедур для посилок. До цього законопроєкту до другого читання надійшло 1243 пропозицій, під час доопрацювання члени профільного комітету також підготували 17 пропозицій.

Цим законопроєктом, серед іншого, пропонували змінити правила оподаткування міжнародних посилок.

За даними Мінфіну, законопроєкт передбачає, що ПДВ запроваджуватиметься на імпортовані товари, придбані через електронні інтерфейси, починаючи з 0 євро – раніше товари до 150 євро не оподатковувались ПДВ. Водночас, відповідно до проєкту закону, не оподатковуватимуться посилки «від громадянина до громадянина», незалежно від того, що це за товар (крім заборонених до пересилання), вартістю до 45 євро.



У Мінфіні раніше наголошували, що ухвалення законопроєктів № 15112-Д та № 12360 є структурним маяком меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року. Очікується, що реформа принесе близько 10 млрд грн щороку на потреби сектору безпеки та оборони.



