Народні депутати вважають, що візити батька Єрмака до Росії варто перевірити

Народні депутати України в ефірі Радіо Свобода заявили, що правоохоронцям варто перевірити інформацію про поїздку батька колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака до Росії, яка відбулася вже після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента.

«Я вважаю, що будь-які комунікації з Російською Федерацією повинні бути досліджені з точки зору національної безпеки. Ми ж не знаємо, навіщо він туди літав», – сказав в ефірі програми Свобода Live Олександр Федієнко, депутат від фракції «Слуга Народу» й член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Заступниця голови фракції «Голос» у парламенті Юлія Сірко припустила, що візит міг мати особистий характер, проте це необхідно перевірити правоохоронним органам.

«Основне, щоб це ніяк не було пов’язано ні з передачею державної інформації, ні з політичною діяльністю Єрмака, тому це питання вже дійсно до правоохоронних органів. Я впевнена, що вони можуть дослідити, з ким зустрічався пан батько Єрмака і що він там робив», – підсумувала Сірко.





Раніше журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) встановили, що батько нині підозрюваного екскерівника Офісу президента Борис Єрмак, який також фігурує у справі «Мідас», літав у Російську Федерацію транзитом через Білорусь наприкінці 2019 року. Тобто вже після того, як Володимира Зеленського обрали президентом України, а Андрій Єрмак став його помічником.

Ім’я Єрмака-старшого згадували на засіданні ВАКС з обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку, якого НАБУ та САП підозрюють у легалізації 460 мільйонів гривень на будівництві елітної резиденції під Києвом. Борис Єрмак, за даними слідства, був його уповноваженою особою та контролював зведення одного з будинків у кооперативі «Династія» у селищі Козин. Натомість Андрій Єрмак заперечує причетність до елітного будівництва.

Офіційних підозр Борису Єрмаку, на відміну від його сина, не висували.