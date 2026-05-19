Єрмак починає діяти: захист іде у суд, зв’язки з РФ, «Династія», Зеленський

Арндій Єрмак оскаржує у суді запобіжний захід – ВАКС розгляне апеляцію. Його адвокат вважає неправомірною заставу у 140 мільйонів гривень, яку зібрали для того, щоби екскерівник Офісу президента вийшов із СІЗО.

А видання «Дзеркало тижня» пише, що, попри відсутність публічної реакції, президент України Володимир Зеленський таки долучався до збору коштів.

Як саме?

І як сприйняли в політичному істеблішменті мовчання Зеленського?

Про що сигналізувала реакція президента?

Тим часом «Схеми», проєкт Радіо Свобода, дізналися, що батько Єрмака (який теж фігурує у справі «Мідас»), літав в РФ одразу після перемоги Зеленського на виборах. Бориса Єрмака згадували на судових засіданнях у справі ексголови ОП як уповноважену особу Єрмака для зведення елітного будинка у тому самому кооперативі «Династія».

Яким чином усе це взаємопов’язано?

Депутати вважають, що візити батька Єрмака до Росії варто перевірити.

Народні депутати України в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода Live») заявили, що правоохоронцям варто перевірити інформацію про поїздку батька колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака до Росії, яка відбулась вже після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента.

«Я вважаю, що будь-які комунікації з Російською Федерацією повинні бути дослідження з точки зору національної безпеки. Ми ж не знаємо, навіщо він туди літав», – сказав в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода Live») Олександр Федієнко, депутат від фракції «Слуга народу», член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Юлія Сірко, заступниця голови фракції «Голос» у парламенті припустила, що візит міг мати особистий характер, проте це необхідно перевірити правоохоронним органам.

«Основне, щоб це ніяк не було пов'язано ні з передачею державної інформації, ні з політичною діяльністю Єрмака, тому це питання вже дійсно до правоохоронних органів. Я впевнена, що вони можуть дослідити, з ким зустрічався пан батько Єрмака і що він там робив», – підсумувала Сірко.

Адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін в ефірі Радіо Свобода 18 травня повідомив, що захист вже подав апеляцію на запобіжний захід, проте скорочену, «оскільки ми не маємо мотивованого рішення». Фомін пояснив, що адвокати не мотивували свої вимоги, оскільки ще не було відомо, чим суд обґрунтував своє рішення.

«Я очікую, отримаю в письмовому вигляді вже рішення, ухвалу суду. І тоді вже подивлюсь на його аргументи, і тоді вже зроблю… додаток буде до апеляційної скарги», – пояснив суть скороченої апеляції адвокат.

«Схеми» (проєкт Радіо Свобода) із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах зʼясували, хто вніс заставу, щоб Єрмак вийшов із СІЗО. Зібрали більше потрібного.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для ексочільника ОПУ Андрія Єрмака, якого підозрюють у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень. Згодом стало відомо, що Андрія Єрмака почали вносити заставу.

НАБУ 11 травня повідомило про викриття «організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом». За даними слідства, протягом 2021–2025 років підозрювані «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин на Київщині – йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони. Про підозру повідомили одному з імовірних учасників групи – колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. Єрмак усі звинувачення відкидає. Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей – колишній віцепрем'єр, бізнесмен (одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас») та інші особи.