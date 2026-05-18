«Схеми» зʼясували, хто вніс решту застави, щоб Єрмак вийшов з СІЗО. Зібрали більше потрібного

Андрій Єрмак під час судового засідання в Києві, 12 травня 2026 року
Сім компаній за вихідні внесли більш як 94 мільйони гривень застави за колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака – і, при цьому, до призначеної судом суми 140 мільйонів не вистачало 85, про це повідомляють «Схеми» (проєкт Радіо Свобода) із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. Завдяки цим внескам у понеділок, 18 травня, Єрмак вийшов зі слідчого ізолятора, де перебував останні кілька днів.

30 мільйонів гривень застави внесла «Науково-дослідна судово-експертна установа» – приватна організація, заснована у Києві у 2017 році. Ця компанія до вересня 2025 року брала участь у тендерах державних установ та комунальних підприємств на проведення судових експертиз та досліджень.

Журналісти звернулися по коментар до керівника Володимира Іванкова. Він так пояснив свій внесок: «Захотілося мені так зробити. Я захотів особисто внести за нього заставу. Немає жодної мотивації, це просто моє рішення. Я не його прихильник. Компанія жодним чином не дотична до Єрмака, мені захотілося зробити коштовну рекламу, кошти все рівно повернуться. Я дивився від початку до кінця засідання (з обрання запобіжного заходу – ред.), і стаття, яка йому інкримінується, повністю розвалиться. Я розглядаю це як рекламу своєї фірми».

4 мільйони гривень застави внесло адвокатське об’єднання «А.ДВА.КА.Т». Керівник об’єднання – Ярослав Куц. У 2019-2020 роках він балотувався від «Європейської солідарності» до Верховної Ради та Ірпінської міськради відповідно (як самовисуванець). У 2016 році був експертом кримінального ток-шоу «Глядач як свідок» на телеканалі «Україна». На дзвінки та повідомлення журналістів він не відповів.

Журналісти знайшли його пости у соцмережах, ще 15 травня він запитував у своїх підписників: «Єрмак – системний чолов’яга, який збудував вертикаль чи просто випадковий чєл?» Та уточнював: «Нагадую, що саме 73% привели всю ту шоблу у владу через серіал».

Ще 32 мільйони гривень внесла компанія «Спеціалізоване управління Стройелектромонтаж». Ця компанія з Дніпра була створена в 2000 році і має основний вид діяльності «будівництво житлових і нежитлових будівель». У 2017 році вона фігурувала в кримінальному провадженні Національної поліції щодо ймовірної легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та несплати податків. Директор компанії Валерій Рєзнік не відповів на дзвінки та повідомлення «Схем».

Ще 10,2 мільйона гривень додало приватне підприємство «СВ-ГРУП», що займається торгівлею автомобілями. «Схеми» спробували зв’язатися з одноосібною керівницею та власницею компанії Валерією Продан, утім на дзвінки та повідомлення вона не відповіла.

14 мільйонів гривень внесло «Де Леге Лата» - адвокатське об’єднання з Києва, яким володіє Віталій Марфін. Чоловік, за даними члена Вищої ради правосуддя Романа Маселка – колишній працівник Головного відділу контррозвідувального захисту економіки Управління СБУ в Києві та чоловік судді Дніпровського районного суду Наталії Марфіної, яка під час Революції гідності підтвердила в апеляції позбавлення одного з активістів «Автомайдану» права керувати авто. У 2011 році самого Марфіна затримали за підозрою в отриманні хабаря розміром 180 тисяч доларів, згодом визнали винним та засудили до штрафу 25 тисяч гривень.

У коментарі «Схемам» Віталій Марфін послався на адвокатську таємницю і не став коментувати внесення застави за Андрія Єрмака.

Ще 4 мільйони гривень внесла ТОВ «Арена Марин» – як значиться в реєстрі, це логістична компанія з Одеси зі статутним капіталом 40 тисяч гривень. Власник – 76-річний Олександр Русняк. Журналісти не змогли знайти номер чоловіка.

Як повідомляли «Схеми» раніше, станом на п’ятницю, 15 травня, загалом за екскерівника Офісу президента внесли близько 54 мільйонів гривень застави – тобто біля третини.

Це означало, що загалом за вихідні мали зібрати ще 85,6 мільйона зі 140, призначених ВАКС.

Таким чином, враховуючи попередні внески, за Єрмака внесли на 14 мільйонів більше, ніж було необхідно.

На відео біля СІЗО, оприлюднених у ЗМІ, зокрема, виданням «Українська правда», сам Андрій Єрмак стверджує, що не знає, хто вносив за нього заставу.

    Валерія Єгошина

    Журналістка-розслідувачка проєкту розслідувань Радіо Свобода «Схеми».

    Лауреатка нагороди «Top 30 Under 30» від KyivPost (2019). Переможниця Національного конкурсу розслідувальних робіт та спеціальних репортажів на Mezhyhirya Festival-2018. Переможниця конкурсу журналістських розслідувань ім. В. Сергієнка (2017 рік). Фіналістка низки українських та закордонних конкурсів журналістських робіт.

    Переможниця спецномінації «Cльози окупанта» конкурсу «Честь професії» (2022) з матеріалом «Плеяда у*банів», «Путін – с*ка», «Шойгу – профан». Російські полковники обговорюють керівництво армії РФ».

    У 2023 році розслідування авторства Валерії Єгошиної та Кіри Толстякової «Як добровольці масово ховали мирних містян і хто саме з військових РФ вбивав в Ізюмі?» отримало спеціальну відзнаку Certificate of Exсellence у фіналі міжнародної премії у сфері журналістики розслідувань Global Shining Light Award 2023 року від Глобальної мережі журналістів-розслідувачів (GIJN).

    У 2024 році стала лауреаткою престижної міжнародної премії ICFJ Knight Awards.

    У 2025 році розслідування Ірини Сисак, Валерії Єгошиної та Юлії Химерик «Небезпечний тренд: ФСБ вербує українських дітей для підпалів авто ЗСУ» отримало спеціальну відзнаку Національного конкурсу журналістських розслідувань.

    Цикл журналістських розслідувань авторства Валерії Єгошиної та Кіри Толстякової про воєнні злочини російських військових на раніше окупованій частині Харківщини увійшов до короткого списку конкурсу Global Shining Light Award 2025 року – престижної нагороди від Глобальної мережі журналістів-розслідувачів (GIJN).

    За освітою соціологиня.

    Георгій Шабаєв

    Журналіст-розслідувач проєкту Радіо Свобода «Схеми».

    Народився у 1997 році у Харкові. У 2014 році вступив до Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де здобув ступінь бакалавра за напрямом «онлайн журналістика», а згодом - магістра за напрямом «правова журналістика».

    Лауреат проєкту Премії імені Георгія Ґонґадзе та видання The Ukrainians «30 до 30: Хто творить майбутнє українських медіа» (2021 рік).

    Номінант премії міжнародного конкурсу European Press Prize з розслідуванням «Український суддя з російським паспортом» в категорії The Investigative Reporting Award 2023.

    Фіналіст «Національного конкурсу журналістських розслідувань і репортажів» (2020, 2022, 2023, 2024).

    Фіналіст конкурсу «Честь професії» (2022, 2023).

    Ольга Івлєва

    Журналістка з Одеси. У 2023 році стала стипендіаткою програми Regional Reporting Fellowship від Радіо Свобода, після чого приєдналася до команди журналістів-розслідувачів проєкту Радіо Свобода «Схеми».

    Фіналістка Національного конкурсу журналістських розслідувань 2023 року.

    У 2025 році – фіналістка номінації «Найкраще розслідування» конкурсу «Честь професії».

    Олександра Левчак

    Журналістка-розслідувачка. Приєдналася до команди «Схем» (Радіо Свобода) після завершення навчання у школі «Розслідуй як OCCRP: стеж за грошима та викривай воєнні злочини».

    У 2025 році стала стипендіаткою програми Інни Кузнецової.

    Здобуваю освіту в «Києво-Могилянській академії» за спеціальністю «Політологія». Навчалася на програмі Politics в University of Glasgow.

    Сергій Андрушко

    Сергій Андрушко – журналіст проєкту розслідувань Радіо Свобода «Схеми» з 2014 року. Журналіст, документаліст, один із засновників інтернет-телебачення в Україні Hromadske.TV 

    Автор фільму-розслідування «Віра», присвяченого пам’яті продюсерки та журналістки Віри Гирич, яка загинула 28 квітня 2022 року в Києві внаслідок влучання російської ракети у багатоквартирний будинок, у якому вона мешкала ( у 2023 році матеріал став одним із фіналістів у категорії «Документальне розслідування» конкурсу Асоціації міжнародного мовлення (AIB). 

    За участю Сергія Андрушка зняті документальний альманах «Відкритий доступ» та документальний фільм «Пост Майдан»

    Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну робив розслідування щодо воєнних злочинів, зокрема, встановлення усіх загиблих під російською окупацією на прикладі одного села – Андріївки Бучанського району, що на Київщині.   

    Висвітлював процес переатестації суддів, прокурорів, проведення конкурсів на високі державні посади.

    Спікер Форуму «Право на доступ до публічної інформації. 10 років свободи та викликів» щодо кращих практик застосування журналістами Закону України «Про доступ до публічної інформації».

    Нагороди:

    «Найкраще подання резонансного матеріалу» конкурсу «Честь професії-2017»;
    «Найкраще ТБ-розслідування» конкурсу розслідувань імені Героя Небесної сотні Василя Сергієнка (2019);
    Переможець польсько-українського конкурсу Асоціації польських журналістів SDP (2015); 
    Лауреат премії «Телетріумф» у номінації «Репортер» (2010).

    Закінчив з відзнакою магістратуру Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

    Працював журналістом на Українському Радіо та радіо «Континент» 

    Кар'єру на телебаченні розпочав у 2000 році на посаді журналіста телеканалу «СТБ». 

