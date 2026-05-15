Новий платіж застави за Єрмака внесла фірма, власником якої є засуджений за стрілянину

За колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака внесли черговий платіж застави – 9,8 мільйона гривень. До визначеної судом застави у 140 мільйонів гривень не вистачає 85,6 мільйона.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода «Схеми» з посиланням на джерела в правоохоронних органах, цей внесок – від компанії «Міраліф», заснованої у 2023 році. Фірма, зареєстрована у селі Софіївська Борщагівка під Києвом, вказує основним видом своєї діяльності – послуги з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Додзвонитися директору та власнику фірми Валентину Крутьку не вдалось – його телефони не працюють. Він також був або лишається засновником ще низки компаній. У спеціалізованих сервісах, що показують, як абонент підписаний в телефонних книгах інших користувачів, є кілька тегів – вони вказують на те, що Валентин був тренером з боксу.

Згідно з повідомленнями у ЗМІ, у 2018 році Валентин Крутько опинився на лаві підсудних – як один із підозрюваних у стрілянині 1 квітня в Івано-Франківському нічному клубі «Ельдорадо», внаслідок чого було двоє поранених та ще 11 осіб затримали. У суді підозрювані частково визнали провину, зрештою, згодом їх засудили до позбавлення волі.

Таким чином, станом на 14:00 загалом за екскерівника Офісу президента загалом внесли близько 54 мільйонів гривень застави – тобто більше третини.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для Єрмака, якого підозрюють у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень.

Згодом стало відомо, що Андрія Єрмака почали вносити заставу. Зокрема, як повідомляли «Схеми» (Радіо Свобода) з посиланням на джерела у правоохоронних органах, 14 500 666 гривень застави за колишнього очільника Офісу президента внесли три фізичні особи, внески яких варіюються від 666 гривень до восьми мільйонів гривень.

НАБУ ввечері 11 травня повідомило про викриття «організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом». За даними слідства, протягом 2021–2025 років підозрювані «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин на Київщині – йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони. Про підозру повідомили одному з її учасників згаданої «групи» – колишньому керівнику Офісу президента України.

Єрмак вважає необґрунтованими висунуті проти нього звинувачення.