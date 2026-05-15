«Схеми»: за Єрмака внесли ще 30 мільйонів застави – це зробив відомий футболіст і тренер Ребров

За колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака внесли ще 30 мільйонів гривень застави. Як повідомляють «Схеми» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, цей внесок зробив Сергій Станіславович Ребров. Згідно з базами даних, які є в розпорядженні журналістів, в Україні всього одна людина з таким повним іменем (другий тезка вже покійний). Це – відомий багаторічний футболіст київського «Динамо», тренер, очільник національної збірної з футболу протягом трьох років Сергій Ребров.

На дзвінки і повідомлення журналістів він не відповів.

Водночас, раніше в інтерв’ю ютуб-каналу «Бомбардир» Ребров розповідав, що Єрмак був ініціатором його повернення на пост головного тренера збірної України.

«Я дуже вдячний Андрію, дуже вдячний людям, які зараз дійсно допомагали тому, щоб я повернувся в Україну», – сказав Ребров.





«Я знаю Андрія дуже давно. До того моменту, як він став помічником президента. Він дуже порядна людина. Ми спілкуємось доволі часто. Він був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну і працював зі збірною, але це було до повномасштабної агресії Росії», – розповідав він.

Нагадаємо, 22 квітня 2026 року Ребров пішов у відставку з поста головного тренера збірної на тлі критики через те, що Україна не потрапила до фінального етапу Чемпіонату світу 2026.

Таким чином, загалом сума внесеної застави за Андрія Єрмака наразі складає близько 44,5 мільйонів гривень із призначених ВАКС 140 мільйонів.

Напередодні адвокат Єрмака висловив надію, що на ранок 15 травня вдасться зібрати всю суму застави.

«Знаю, що 30 мільйонів ще заплатили – це 100%, і, здається, ще 19 мільйонів», – сказав він.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для Єрмака, якого підозрюють у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень.

Згодом стало відомо, що Андрія Єрмака почали вносити заставу. Зокрема, як повідомляли «Схеми» (Радіо Свобода) з посиланням на джерела у правоохоронних органах, 14 500 666 гривень застави за колишнього очільника Офісу президента внесли три фізичні особи, внески яких варіюються від 666 гривень до восьми мільйонів гривень.

НАБУ ввечері 11 травня повідомило про викриття «організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом». За даними слідства, протягом 2021–2025 років підозрювані «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин на Київщині – йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони. Про підозру повідомили одному з її учасників згаданої «групи» – колишньому керівнику Офісу президента України.

Єрмак вважає необґрунтованими висунуті проти нього звинувачення.