«Схеми»: за Єрмака внесли ще 30 мільйонів застави – це зробив відомий футболіст і тренер Ребров

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для Андрія Єрмака (праворуч) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень.
За колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака внесли ще 30 мільйонів гривень застави. Як повідомляють «Схеми» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, цей внесок зробив Сергій Станіславович Ребров. Згідно з базами даних, які є в розпорядженні журналістів, в Україні всього одна людина з таким повним іменем (другий тезка вже покійний). Це – відомий багаторічний футболіст київського «Динамо», тренер, очільник національної збірної з футболу протягом трьох років Сергій Ребров.

На дзвінки і повідомлення журналістів він не відповів.

Водночас, раніше в інтерв’ю ютуб-каналу «Бомбардир» Ребров розповідав, що Єрмак був ініціатором його повернення на пост головного тренера збірної України.

«Я дуже вдячний Андрію, дуже вдячний людям, які зараз дійсно допомагали тому, щоб я повернувся в Україну», – сказав Ребров.


«Я знаю Андрія дуже давно. До того моменту, як він став помічником президента. Він дуже порядна людина. Ми спілкуємось доволі часто. Він був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну і працював зі збірною, але це було до повномасштабної агресії Росії», – розповідав він.

Нагадаємо, 22 квітня 2026 року Ребров пішов у відставку з поста головного тренера збірної на тлі критики через те, що Україна не потрапила до фінального етапу Чемпіонату світу 2026.

Таким чином, загалом сума внесеної застави за Андрія Єрмака наразі складає близько 44,5 мільйонів гривень із призначених ВАКС 140 мільйонів.

Напередодні адвокат Єрмака висловив надію, що на ранок 15 травня вдасться зібрати всю суму застави.

«Знаю, що 30 мільйонів ще заплатили – це 100%, і, здається, ще 19 мільйонів», – сказав він.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для Єрмака, якого підозрюють у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень.

Згодом стало відомо, що Андрія Єрмака почали вносити заставу. Зокрема, як повідомляли «Схеми» (Радіо Свобода) з посиланням на джерела у правоохоронних органах, 14 500 666 гривень застави за колишнього очільника Офісу президента внесли три фізичні особи, внески яких варіюються від 666 гривень до восьми мільйонів гривень.

НАБУ ввечері 11 травня повідомило про викриття «організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом». За даними слідства, протягом 2021–2025 років підозрювані «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин на Київщині – йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони. Про підозру повідомили одному з її учасників згаданої «групи» – колишньому керівнику Офісу президента України.

Єрмак вважає необґрунтованими висунуті проти нього звинувачення.

Суд арештував Андрія Єрмака: як минули три судових дні
Суд арештував Андрія Єрмака: як минули три судових дні
    Валерія Єгошина

    Журналістка-розслідувачка проєкту розслідувань Радіо Свобода «Схеми».

    Лауреатка нагороди «Top 30 Under 30» від KyivPost (2019). Переможниця Національного конкурсу розслідувальних робіт та спеціальних репортажів на Mezhyhirya Festival-2018. Переможниця конкурсу журналістських розслідувань ім. В. Сергієнка (2017 рік). Фіналістка низки українських та закордонних конкурсів журналістських робіт.

    Переможниця спецномінації «Cльози окупанта» конкурсу «Честь професії» (2022) з матеріалом «Плеяда у*банів», «Путін – с*ка», «Шойгу – профан». Російські полковники обговорюють керівництво армії РФ».

    У 2023 році розслідування авторства Валерії Єгошиної та Кіри Толстякової «Як добровольці масово ховали мирних містян і хто саме з військових РФ вбивав в Ізюмі?» отримало спеціальну відзнаку Certificate of Exсellence у фіналі міжнародної премії у сфері журналістики розслідувань Global Shining Light Award 2023 року від Глобальної мережі журналістів-розслідувачів (GIJN).

    У 2024 році стала лауреаткою престижної міжнародної премії ICFJ Knight Awards.

    У 2025 році розслідування Ірини Сисак, Валерії Єгошиної та Юлії Химерик «Небезпечний тренд: ФСБ вербує українських дітей для підпалів авто ЗСУ» отримало спеціальну відзнаку Національного конкурсу журналістських розслідувань.

    Цикл журналістських розслідувань авторства Валерії Єгошиної та Кіри Толстякової про воєнні злочини російських військових на раніше окупованій частині Харківщини увійшов до короткого списку конкурсу Global Shining Light Award 2025 року – престижної нагороди від Глобальної мережі журналістів-розслідувачів (GIJN).

    За освітою соціологиня.

    Георгій Шабаєв

    Журналіст-розслідувач проєкту Радіо Свобода «Схеми».

    Народився у 1997 році у Харкові. У 2014 році вступив до Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де здобув ступінь бакалавра за напрямом «онлайн журналістика», а згодом - магістра за напрямом «правова журналістика».

    Лауреат проєкту Премії імені Георгія Ґонґадзе та видання The Ukrainians «30 до 30: Хто творить майбутнє українських медіа» (2021 рік).

    Номінант премії міжнародного конкурсу European Press Prize з розслідуванням «Український суддя з російським паспортом» в категорії The Investigative Reporting Award 2023.

    Фіналіст «Національного конкурсу журналістських розслідувань і репортажів» (2020, 2022, 2023, 2024).

    Фіналіст конкурсу «Честь професії» (2022, 2023).

