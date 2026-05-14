Єрмак у СІЗО. Сказав, що буде боротися. Хто допоможе зібрати заставу?

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 140 мільйонів гривень, що на 40 мільйонів менше, ніж просила сторона обвинувачення.

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання прокуратури, і Андрій Єрмак буде поміщений до слідчого ізолятора (СІЗО). А вийти звідти на час судового процесу він зможе, коли буде внесена вся сума застави.

«Я буду продовжувати боротися. Я залишаюсь в Україні…Мені немає чого приховувати», – сказав після оголошення рішення суду Андрій Єрмак у суді. Він заявив, що подаватиме апеляцію і використовуватиме всі «законні підстави для того, щоб добитися справедливості, правди». Єрмак заперечує звинуваченні і вважає, що процес проходить «під тиском», а справу називає «абсолютно пустою».

Зранку журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач написав, що, за його даними, керівництво СІЗО нібито отримало вказівку не поміщати Єрмака в камеру, допоки не внесуть цю заставу. Підтверджень цій інформації поки немає.

ВАКС повідомив, що гроші на заставу для колишнього очільника Офісу президента почали надходити.

Хто «складається» на вихід Єрмака із СІЗО?

Чи можуть колеги Єрмака зібрати таку суму? А скільки вже зібрали насправді? Де саме зараз перебуває Єрмак? Що розповідає його адвокат Фомін?

Які перспективи справи? Як захищатиметься Єрмак? Він втрачає вплив? Зеленський має реагувати на справу Єрмака?

Адвокат Єрмака розповів, скільки вже вдалося зібрати грошей на заставу

На заставу для екскерівника Офісу президента України Андрія Єрмака вдалося вже зібрати половину необхідної суму, припустив в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода Live) адвокат Ігор Фомін.

«Ще не маю копій платіжних доручень, що платежі пройшли. Але знаю, що 30 мільйонів ще заплатили – це 100%, і, здається, ще 19 мільйонів. Маю надію, що половину вже зібрали і завтра вже вся сума буде на рахунку»

Адвокат відмовився назвати людей, які заплатили ці гроші:

«Триває робота. Багато людей нам телефонує. Є маленькі суми. Ми нікому не відмовляємо. Є більші суми. Але ж є проблеми не тільки з людьми, є проблеми з банками. Це досить складно, зараз так система працює, що досить складно здійснити цей платіж»

На питання, де зараз перебуває Єрмак, адвокат відповів, що у слідчому ізоляторі, але чи перебуває він у камері, підтвердити не зміг.

Чи має президент Зеленський якось відреагувати на справу Єрмака?

Політолог Ігор Рейтерович, відповідаючи на це запитання, сказав в ефірі Радіо Свобода наступне:

– Я думаю, що чисто з політтехнологічної точки зору президенту і немає сенсу поки що коментувати. Я кажу чисто з точки зору технології.

Подивіться, Єрмак проходить по справі, яка немає практично ніякого відношення до тих дій, які він здійснював, будучи саме главою Офісу президента : перемовини, ще якісь інші речі.

Це така історія, яка трохи в стороні. Це раз. По-друге, він звільнений з посади. Достатньо давно.

Тобто президент може думати і казати, що навіщо коментувати, ця людина вже не працює в системі, і я до нього ніякого відношення не маю...

Я повинен сказати, що ця політика, ця позиція, вона дає свої результати . У президента особливо ніяких змін в рейтингу немає. Особливо він в цій справі не задіяний. І не виключено, що й не буде задіяний жодним чином. До речі, керівники НАБУ і САП про це прямо сказали.

І коли ми побачимо наступні рейтинги, які будуть опубліковані, я, до речі, закриті вже бачив, вони будуть за пару днів в нашому публічному просторі. Рейтинги довіри, взагалі, до всіх політиків, то у президента там все нормально, проблем ніяких немає ...

Ми всі обговорюємо другий день ворожку, яка була там на плівках. Треба обговорювати не ворожку, а обговорювати той факт, що л юдина, яка не мала відповідних повноважень, намагалася вплинути і впливала на призначення людей, на різні посади , до яких вона немає ніякого відношення.

От якщо буде справа пов'язана з цим, тіньовий плив, це, до речі, ознака політичної корупції, перевищення службових повноважень.

Я гіпотетичні речі зараз скажу, як там це буде кваліфіковано і чи буде взагалі кваліфіковано, ми не знаємо. Але з політичної точки зору це може бути. Ось тоді президенту доведеться якось коментувати .

Але поки такого немає, ну, який сенс це робити чисто політехнологічно. Ця тема три-чотири дні поживе, внесуть заставу, він вийде на волю і далі вона перетвориться просто на судові засідання і все .