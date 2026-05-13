«Схеми» з’ясували, хто така «Вероніка Феншуй Офіс» – «гадалка», з якою Єрмак радився щодо призначень, зокрема, Татарова

Під час судового засідання у ВАКС з обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку 13 травня стало відомо ім’я особи «Вероніка Феншуй Офіс», з якою на той момент очільник ОП, ймовірно, радився щодо призначень на вищі державні посади – серед них, зокрема, заступник керівника Офісу президента Олег Татаров та прем’єр-міністр. За словами прокурорки САП, це – Вероніка Анікієвич.

«Схеми» (Радіо Свобода) з’ясували, що це 51-річна мешканка Києва, яка називає себе консультанткою з астрології. У соцмережах вона активно висловлювалась на підтримку Андрія Єрмака, а в контактах користувачів записана як «Вероника Консульт. А.Б.» та «Veronika Anikievich/гадалка Єрмак».

Вероніка Анікієвич, вона ж Вероніка Даниленко (таке прізвище має одна з її родичок) називає себе авторкою телеграм-каналу «Лунные часы» (мовою оригіналу). Вона зазначає, що консультує з астрології: «за допомогою своїх знань та досвіду в астрології допомагаю людям знайти ясність у темі їхніх життєвих процесів» (в оригіналі російською).

Вероніка Анікієвич зареєстрована як ФОП з 2024 року, профіль діяльності – «надання інших індивідуальних послуг».

У витоках з сайтів з пошуку роботи «Схемам» вдалося знайти її резюме, де вона зазначає, що закінчила Херсонський державний технічний університет за спеціальністю «фінансовий аналіз, контроль та менеджмент».

У телефонних книгах користувачів Анікієвич має промовисті теги «Вероника Консульт. А.Б.» та «Veronika Anikievich/гадалка Єрмак».

Журналісти знайшли її акаунт у фейсбуці, також з прізвищем Даниленко. Повідомлення Єрмаку про підозру вона прокоментувала так: «А началось с подонков из набу, сап и шакалов пера томаша фиалы, которые разгоняют медийно весь этот бред. Спецоперация трампо-путина по капитуляции Украины» (наведено мовою оригіналу, українською: «А почалося з покидьків з НАБУ, САП та шакалів пера Томаша Фіали, які розганяють медійно всю цю маячню. Спецоперація трампо-путіна з капітуляції України»).

Журналісти також проаналізували коментарі, які вона раніше залишала в різних телеграм-чатах. Наразі вони вже видалені і збереглись лише в архіві. Зокрема, 30 листопада 2025 року, через два дні після того, як Єрмак подав у відставку, вона писала в «Дед- Г.Р.І.М.-чат»: «Вопрос не в том куда ушел Ермак, вопрос в том куда мы идем всей страной» (наведено мовою оригіналу, українською: «Питання не в тому, куди пішов Єрмак, питання в тому, куди ми йдемо всією країною»).

У продовженні діалогу з іншими користувачами вона зазначала: «Причем здесь Ермак?? Мы страну теряем, не Ермака, включите мозги» (наведено мовою оригіналу, українською – «До чого тут Єрмак? Ми країну втрачаємо, включайте мізки»).

Того ж дня вона згадала про антикорупційні органи: «Я пишу про то что набу и сап продались русским и помогают продавить капитуляцию, а вы мне про Ермака. Ермак ушел, а вот у страны проблемы» (наведено мовою оригіналу, українською: «Я пишу про те, що НАБУ і САП продалися росіянам, і допомагають продавити капітуляцію, а ви мені про Єрмака. Єрмак пішов, а ось у країни проблеми»).

У переписці з користувачами вона згадала і про президента України: «Вы просто не в курсе что творят набу и сап, на фоне их Зеля с Нимбом и крыльями за спиной» (наведено мовою оригіналу, українською: «Ви просто не в курсі, що творять НАБУ та САП, на їхньому тлі «Зеля» з німбом та крилами за спиною»).

У 2015 році Анікієвич їздила в Крим. Про що сама повідомила в соцмережах, згадуючи, що «на російському боці до неї підходив прикордонник».

Також «Схеми» встановили, що її батько Федір Анікієвич – громадянин РФ.

У 2015 році був очільником районного відділення «Опозиційного блоку» у Генічеську.

Того ж року, після анексії Криму він казав у коментарі журналістам «Крим.Реалії»:

«Первый и основной фактор – политическая и экономическая ситуация оставляет желать лучшего. Ну что, секрет для кого-то, что мужчины призывного возраста убегают от военкомата? Эта война не нужна» (наведено мовою оригіналу, українською: «Перший і основний фактор – політична та економічна ситуація залишає бажати кращого. Ну що, для когось секрет, що чоловіки призовного віку тікають від військкомату? Ця війна не потрібна»).

Він також зазначав, що його однопартійці не є ворогами для України, але «з повагою ставляться до Росії».

Судячи з його фото з соцмереж, на якому він позує у травні 2025 з георгіївськими стрічками та прапорами РФ, він продовжує проживати в окупованому Генічеську.

«Схеми» звернулися за коментарем до Вероніки Анікієвич, але після представлення журналіста вона поклала слухавку.

12 травня прокурорка САП Валентина Гребенюк у суді повідомила, що колишній керівник Офісу президента, ймовірно, був причетним до певних призначень на вищі державні посади. За її словами, він обговорював це з особою, яка підписана в контактах як «Вероніка Феншуй Офіс». Зокрема, він надсилав цій особі дані про день народження кандидатів і просив поради.

Серед тих, чиї призначення обговорювали, як стверджує прокурорка САП, були, зокрема, кандидатури прем'єр-міністра, чинного міністра охорони здоров’я та заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

«Також щодо призначення на посаду керівника Держуправління справами Лисого Ігоря Васильовича...Питає поради щодо нього, пише дату народження» – озвучила у суді Валентина Гребенюк.

ВАКС 12 травня розпочав обирати запобіжний захід Єрмаку, якого підозрюють у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Сторони обвинувачення просить суд обрати Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 180 мільйонів гривень.

Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк, обґрунтовуючи клопотання щодо тримання під вартою з альтернативою застави, заявляла, що екскерівник ОП має достатньо ресурсів, щоб переховуватися як за кордоном, так і в Україні. У САП зазначають, що Андрій Єрмак нині має чотири дипломатичні паспорти, найновіший з яких чинний до 2030 року.

Єрмак вважає необґрунтованими висунуті проти нього звинувачення.

НАБУ ввечері 11 травня повідомило про викриття «організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом». За даними слідства, протягом 2021–2025 років підозрювані «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин на Київщині – йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони.