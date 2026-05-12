Єрмак: «повідомлення про підозру є необґрунтованим»

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив увечері 12 травня, що вважає необґрунтованими висунуті проти нього звинувачення у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

«Разом з адвокатами працюємо з матеріалами справи. Але вже після першого ознайомлення можу повторити те, що сказав журналістам: повідомлення про підозру є необгрунтованим. Як адвокат із понад 30-річним стажем, я завжди керувався законом. І зараз так само буду захищати свої права, своє ім’я та свою репутацію виключно в межах законів України. Я відкритий до всіх процесуальних дій», – написав Єрмак у власному телеграм-каналі, який оновив уперше від 8 травня.

Колишній високопосадовець стверджує, що «протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою скласти щодо мене повідомлення про підозру». Єрмак не уточнив, з якого боку чинився, на його думку, такий тиск.

Вищий антикорупційний суд 13 травня продовжить засідання з обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. ВАКС оголосив перерву в засіданні після виступу сторони обвинувачення, яка заявила клопотання про обрання Єрмаку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 180 мільйонів гривень.

Перерву в засіданні оголосили на прохання адвокатів Єрмака, які вказали, що їм потрібен час для ознайомлення з матеріалами справи: адвокат ексголови ОП Ігор Фомін повідомив, що справа складається із 16 томів по 250 сторінок в середньому.

На завтрашньому засіданні очікується виступ сторони захисту, також буде закрита частина засідання.

Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк, обґрунтовуючи клопотання щодо тримання під вартою з альтернативою застави, заявила на сьогоднішньому засіданні, що екскерівник ОП має достатньо ресурсів, щоб переховуватися як за кордоном, так і в Україні. У САП зазначають, що Андрій Єрмак нині має чотири дипломатичні паспорти, найновіший з яких чинний до 2030 року.

НАБУ ввечері 11 травня повідомило про викриття «організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом». За даними слідства, протягом 2021–2025 років підозрювані «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин на Київщині – йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони.

Зазначалось, що про підозру повідомили одному з імовірних учасників групи – колишньому керівнику Офісу президента України. Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей – колишній віцепрем'єр, бізнесмен (одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас») та інші особи.

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак увечері 11 травня після отримання повідомлення про підозру заявив журналістам, що «не буде зараз нічого коментувати». Відповідаючи на запитання журналістів щодо кооперативу «Династія», він зазначив: «У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили».

Адвокат Єрмака Ігор Фомін в етері «Суспільного» заперечив причетність колишнього очільника ОПУ до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Він вважає, що «ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском».

У листопаді 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Це сталося на тлі обшуку в Єрмака. Національне антикорупційне бюро вранці 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента, хоча не уточнило деталей справи.

Після обшуку і відставки Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт, а також сказав, що «готовий до будь-яких наслідків», підкреслив, що вважає себе «чесною та порядною людиною».

Перед тим народний депутат Ярослав Железняк заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба».

Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».

