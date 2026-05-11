Єрмак після повідомлення про підозру: «не буду зараз нічого коментувати»

Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак увечері 11 травня після отримання від Спеціалізваної антикорупційної прокуратури повідомлення про підозру заявив журналістам, що «не буде зараз нічого коментувати».

«Коли закінчаться слідчі дії, я надам коментар», – додав Єрмак.

«На уточнення «Української правди» про кооператив «Династія» зазначив: «У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили». На запитання «Схем», чи його прізвисько на плівках «Хірург», зазначив: «Моє ім’я Андрій Єрмак, іншого імені в мене немає», – наводить фрагмент зі спілкування з Єрмаком телеграм-канал проєкту Радіо Свобода «Схеми», журналісти якого працювали на місці події.

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура ввечері 11 травня повідомили, що «викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом».

«Про підозру повідомили одному з її учасників – колишньому керівнику Офісу президента України. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України («Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» – ред.). Тривають невідкладні слідчі дії», – ідеться в повідомленні НАБУ.

Раніше джерела проєкту Радіо Свобода «Схеми» в правоохоронних органах повідомили, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ввечері 11 травня проводять слідчі дії, пов’язані з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Як видно із оприлюднених фотографій, слідчі дії відбувалися в центрі Києва, біля Палацу спорту. Саме в цьому районі в лютому 2026 року керівник відділу журналістських розслідувань видання «Українська правда» Михайло Ткач виявив раніше тренажерний зал, який міг також використовуватися як місце для неформальних зустрічей.

Як повідомляв журналіст «Схем» із місця подій, до машини Андрія Єрмака сідала прокурорка САП Валентина Гребенюк. Вона пробула там близько 10 хвилин.

У розслідуванні «Хрещений батько на «удальонці» йшлося про зустрічі Єрмака з радником президента зі стратегічних питань Олександром Камишіним і секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим.

Після цього народний депутат Ярослав Железняк із фракції «Голос» заявив, що ідентифікував людей супроводу Єрмака, які були зафіксовані у розслідуванні. Депутат стверджував, що це співробітники УДО.

У листопаді 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Це сталося на тлі обшуку в Єрмака. Національне антикорупційне бюро вранці 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента, хоча не уточнило деталей справи.

Після обшуку і відставки Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт, а також сказав, що «готовий до будь-яких наслідків», підкреслив, що вважає себе «чесною та порядною людиною».

Перед тим народний депутат Ярослав Железняк заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба».

Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».