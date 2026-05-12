«З «Андрєєм» НАБУ розібралося. Наступний – «Вова»? Підозра ексочільнику ОП Андрію Єрмаку за «Династію»

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень (майже 11 мільйонів доларів) на елітному будівництві під Києвом. Єрмаку вручили підозру в понеділок увечері.

Українські коментатори тепер ставлять питання: чи знав президент Володимир Зеленський про цю схему з будівництвом в Козині, що під Києвом, супердорогої елітної нерухомості для найближчих друзів президента? І хто такий «Вова», для якого ніби зводили будинок під номером «R1» в кооперативі «Династія»?

Але директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що президент України Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує в досудовому розслідуванні щодо «Династії».

«НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Тривають невідкладні слідчі дії», – говориться у повідомленні від антикорупційних органів.

Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак увечері 11 травня після отримання від САП повідомлення про підозру заявив журналістам, що «не буде зараз нічого коментувати».

«Коли закінчаться слідчі дії, я надам коментар», – додав Єрмак.

На уточнення «Української правди» про кооператив «Династію він зазначив: «У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили».

На запитання розслідувального проєкту Радіо Свобода «Схеми», чи його прізвисько на плівках «Хірург», Єрмак зазначив: «Моє ім'я Андрій Єрмак, іншого імені в мене немає».

Як зазначає агенція Reuters, «політичний клас Києва був приголомшений широким розслідуванням минулого року, яке посилило громадське обурення і спонукало колишнього топрадника та праву руку Зеленського Андрія Єрмака піти у відставку».

Справа названа «Мідас», або «Міндічгейт» 10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні». Справа отримала назву «Міндічгейт».

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри. – за іменем Тимура Міндіча, бізнесмена, який був в епіцентрі плівок від антикорупційних органів і ніби ключовою фігурою схеми з привласнення понад 100 мільйонів доларів з активів енергогенеруючої компанії «Енергоатом». Міндіч разом з іще одним буцімто фігурантом плівок перебрався до Ізраїлю.

Як зазначають міжнародні ЗМІ, особливе обурення в Україні викликав той факт, що оборудки з коштами «Енергоатому» могли відбуватись під час широкомасштабної війни Росії проти України, а також на тлі постійних блекаутів через удари Росії по енергетичній інфраструктурі України.

Андрій Єрмак подав у відставку 28 листопада 2025 року після обшуків в його помешканні в центрі Києва. Але з того часу зберіг свій політичний вплив і зв’язки, а також, за даними ЗМІ, продовжував зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським.

Що нині каже НАБУ?

За даними НАБУ, у 2018 році «Че Гевара» (за даними «Української правди», під цим прізвиськом у розслідуванні фігурує колишній віцепрем'єр-міністр та ексголова «Нафтогазу» Олексій Чернишов) увійшов у склад засновників TОВ BLOОM Development.

Влітку 2019 року це товариство придбало у Козинської сільради на Київщині понад 4 гектари землі , яка й стала основою для майбутнього будівництва.

В листопаді того ж року році «Че Гевару» призначають головою Київської обласної державної адміністрації. Через статус держслужбовця свою частку в статутному капіталі товариства він передає своїй дружині, пише «Українська правда».

У березні 2020 року «Че Гевара» очолює Міністерство розвитку громад та територій, а вже у травні 2020 року зароджуються концепції будівництва приватних резиденцій «Династія» на землях, які перебувають у власності та частково в оренді TОВ BLOОM Development, засновником якого є дружина «Че Гевари».

Для реалізації проєкту «Че Гевара» з підконтрольних йому осіб формує команду проєкту «Династія», кажуть антикорупційні органи України.

За даними НАБУ, вартість земельних ділянок в Козині, на яких планували будівництво «Династії», за оцінками самих же учасників проєкту, складала на той час від 4 000 до 20 000 доларів США за одну сотку землі.

Водночас резиденції мали зводитись на ділянках загальною площею понад 8 гектарів, вартість яких могла перевищувати 6 мільйонів доларів США.

Учасники «Династії» домовились побудувати на земельних ділянках товариства чотири приватних резиденції для власного постійного проживання (площа кожної близько 1000 квадратних метрів).

Витрати на їхнє будівництво для приховування реальних власників називали «R4», «R3», «R2», а також «R1».

Також передбачалося будівництво додаткових будинків та допоміжних приміщень для кожної резиденції. Крім того, учасники домовились побудувати спільну п'яту резиденцію, в якій мала розташовуватись спа-зона, басейн, спортивна зала тощо.

Учасники «Династії» узгодили кошториси. Вартість зведення однієї резиденції становила близько 2 млн доларів США.

У червні 2021 року розпочалась активна фаза будівництва. Зараз воно призупинене.

Що зараз ключове?

За даними ЗМІ, резиденція «R1» призначалась для невстановленого наразі «Вови». Резиденція «R2» ніби була призначена для Єрмака, «R3» – ніби для бізнесмена і близького друга президента Тимура Міндіча, а «R4» – для ексвіцепрем’єра, товариша і кума президента Олексія Чернишова, який перестав бути урядовцем влітку минулого року після урядових перестановок.

Як зазначає директор Інституту світової політики Євген Магда, роль Андрія Єрмака в структурі влади Зеленського була неперевершеною.

«В 2020 році хтось призначив формат Єрмака як продюсера, а Зеленського як актора. Це було психологічно комфортно і вигідно для них обох. І це тривало шість років. Жоден інших глава президентської адміністрації не перебував на посаді так довго», – каже Магда в інтерв’ю Радіо Свобода.

«На відміну від Володимира Зеленського, за Андрія Єрмака ніхто не голосував. Відповідальність за призначення його главою Офісу президента, і внаслідок цього наділення його всіма повноваженнями, які він мав, – це лежить виключно на Володимирі Зеленському», – додає Магда.

Блогер і колишній доброволець Борислав Береза, звертає увагу, що президент Зеленський особисто не коментує «Міндічгейт» з моменту його виникнення.

«Але тут є ще один момент, який надважливий. НАБУ у своєму відео назвало власників будинків у «Династії». Це Єрмак («R2»), «Карлсон»-Міндіч («R3») і «Че Гевара» – Чернишов («R4»). Але у відео не названо власника «R1» – того самого «Вови», – пише Береза.

«До речі, Володимир Зеленський усе ще мовчить. І не лише щодо того, хто ж такий «Вова», для якого будують дім у «Династії», а й про те, чи не знав він про Єрмака так само, як і про Міндіча. Не президент, а якийсь Незнайко», – додає Береза у фейсбуці.

На оцей момент – хто такий «Вова», власник маєтку «R1» в кооперативі «Династія» у в елітному Козині під Києвом, звертає увагу і журналіст, автор книги-біографії Зеленського Сергій Руденко. Він коротко пише в соцмережах: «З «Андрєєм» НАБУ розібралося. Наступний – «Вова»?»

Президент України Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування, заявив директор НАБУ Семен Кривонос.



«Інші слідчі версії щодо належності того чи іншого майна перевіряються в межах досудового розслідування. Воно триває», – заявив Кривонос на брифінгу щодо справи про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Радник з питань комунікацій президента Дмитро Литвин сказав журналістам, що все ще рано коментувати підозру Андрію Єрмаку, бо «процесуальні речі все ще не завершені».

Єрмака в часи керування ним Офісом президента вважали правою рукою Зеленського і другою за впливом посадовою особою в українській владі після лідера країни.

Тим часом 12 травня стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру ще шістьом фігурантам у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.