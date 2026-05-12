САП клопотатиме про тримання Єрмака під вартою

Спеціалізована антикорупційна прокуратура на засіданні щодо обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку клопотатиме про тримання його під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 180 мільйонів гривень. Про це, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, на спільному з директором НАБУ Семеном Кривоносом брифінгу 12 травня заявив керівник САП Олександр Клименко.

Раніше 12 травня Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду на 16:00 цього ж дня клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента України Андрія Єрмака.

У НАБУ ввечері 11 травня повідомили, що «викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом».

За даними слідства, протягом 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин на Київщині – йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони.

Зазначалось, що про підозру повідомили одному з учасників групи – колишньому керівнику Офісу президента України. Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро фігурантів – колишній віцепрем'єр, бізнесмен (одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас») та інші особи.

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак увечері 11 травня після отримання повідомлення про підозру заявив журналістам, що «не буде зараз нічого коментувати». Відповідаючи на запитання журналістів щодо кооперативу «Династія», він зазначив: «У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили».

Адвокат Єрмака Ігор Фомін в етері «Суспільного» заперечив причетність колишнього очільника ОПУ до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Він вважає, що «ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском».

У листопаді 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Це сталося на тлі обшуку в Єрмака. Національне антикорупційне бюро вранці 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента, хоча не уточнило деталей справи.

Після обшуку і відставки Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт, а також сказав, що «готовий до будь-яких наслідків», підкреслив, що вважає себе «чесною та порядною людиною».

Перед тим народний депутат Ярослав Железняк заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба».

Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».