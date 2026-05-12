Єрмак у суді. Подробиці справи «Династія»

Єрмак, «Династія», суд

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 12 травня не обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Єрмаку висунули підозру у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Стаття передбачає позбавлення волі терміном від восьми до 12-ти років.

Після завершення судового засідання Єрмак сказав, що заперечує усі висунуті проти нього звинувачення. «Починаючи з 5-ї ранку 24 лютого 22-го року я практично постійно перебував і жив в Офісі президента. Порахуйте, який це час. Саме про той час, про який сьогодні говорили представники обвинувачення», – сказав він.

Суд продовжить обрання запобіжного заходу 13 травня.

Радіо Свобода в ефірі програми Свобода Live запитало депутатів: чи чекають на реакцію від президента на справу проти колишнього очільника його Офісу і що відкрилося у нових «плівках», які опублікували НАБУ.

Також дізнались у колишнього радника Єрмака – Сергія Лещенка про особисті якості Андрія Єрмака та наскільки, на його думку, обґрунтованою виглядає версія слідства.

Чи має президент висловитись щодо підозри екскерівнику ОП?

Підозри у справі про будівництво кооперативу «Династія» отримали семеро людей, серед них Олексій Чернишов, Тімур Міндіч і Андрій Єрмак. Три з чотирьох будинків, за даними слідства, належали їм. Четвертий - людині на ім'я Вова, принаймні, таке ім'я звучить на нових плівках, розшифровки яких опублікував журналіст «Української правди» Михайло Ткач.

Хто цей «Вова» – в САП і НАБУ не коментують.

Але 12 травня керівники двох антикорупційних відомств повідомили, що в досудовому розслідуванні Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує.

Депутат від «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що «очікує від президента не комунікації, а конкретних кроків» по звільненню всіх співробітників СБУ, що заважали НАБУ і САП розслідувати цю справу.

Депутат від «Слуги народу» Сергій Демченко вважає, що президенту у висловлюваннях щодо цього «треба бути дуже обережним», щоб це не трактувалося порушенням прав на захист відповідної особи.