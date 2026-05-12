Суд з обрання запобіжного заходу Єрмаку перенесли на 13 травня

Вищий антикорупційний суд 13 травня продовжить засідання з обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, підозрюваному у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Засідання почнеться о 12:00, передає кореспондентка Радіо Свобода з зали суду.

ВАКС оголосив перерву в засіданні після виступу сторони обвинувачення, яка заявила клопотання про обрання Єрмаку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 180 мільйонів гривень.

Перерву в засіданні оголосили на прохання адвокатів Єрмака, які вказали, що їм потрібен час для ознайомлення з матеріалами справи: адвокат ексголови ОП Ігор Фомін повідомив, що справа складається із 16 томів по 250 сторінок в середньому.

На завтрашньому засіданні очікується виступ сторони захисту, також буде закрита частина засідання.

Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк, обґрунтовуючи клопотання щодо тримання під вартою з альтернативою застави, заявила на сьогоднішньому засіданні, що екскерівник ОП має достатньо ресурсів, щоб переховуватися як за кордоном, так і в Україні. У САП зазначають, що Андрій Єрмак нині має чотири дипломатичні паспорти, найновіший з яких чинний до 2030 року.

Також, за даними слідства, з 24 лютого 2022 року до 20 листопада він 86 разів перетинав державний кордон. Прокурорка додала, що пізніші дані відсутні, оскільки інформацію було видалено із системи «Аркан» Держприкордонслужби.

На думку сторони обвинувачення, можливий вплив ексголови ОП на призначення високопосадовців створює ризики тиску на свідків і впливу на слідство.

Ексголова Офісу президента в коментарі журналістам заявив, що заперечує всі обвинувачення. Він зазначив, що останнім часом на правоохоронні органи чинили «дуже багато тиску», зокрема через публічні заклики до певних дій. На його думку, у правовій державі це є неприпустимим. На запитання, кому це вигідно, він не відповів.

Єрмак також заявив, що від 24 лютого 2022 року постійно перебував в Офісі президента, а всі його поїздки були пов’язані «лише з роботою». Зокрема, за словами ексголови ОП, він виїжджав лише на фронт або в закордонні відрядження в США й до інших країн.

На запитання про можливе повернення в політику Андрій Єрмак прямо не відповів, сказавши, що хоче використовувати свій досвід і знання, щоби допомагати військовим.

Щодо інших даних, озвучених у клопотанні прокурорів САП, Єрмак вказав, що на засіданні 13 травня захист все прокоментує, а після засідання він все прокоментує сам.

НАБУ ввечері 11 травня повідомило про викриття «організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом». За даними слідства, протягом 2021–2025 років підозрювані «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин на Київщині – йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони.

Зазначалось, що про підозру повідомили одному з імовірних учасників групи – колишньому керівнику Офісу президента України. Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей – колишній віцепрем'єр, бізнесмен (одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас») та інші особи.

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак увечері 11 травня після отримання повідомлення про підозру заявив журналістам, що «не буде зараз нічого коментувати». Відповідаючи на запитання журналістів щодо кооперативу «Династія», він зазначив: «У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили».

Адвокат Єрмака Ігор Фомін в етері «Суспільного» заперечив причетність колишнього очільника ОПУ до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Він вважає, що «ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском».

Читайте також: Зеленський не фігурував і не фігурує в розслідуванні щодо легалізації 460 млн гривень – НАБУ

У листопаді 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Це сталося на тлі обшуку в Єрмака. Національне антикорупційне бюро вранці 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента, хоча не уточнило деталей справи.

Після обшуку і відставки Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт, а також сказав, що «готовий до будь-яких наслідків», підкреслив, що вважає себе «чесною та порядною людиною».

Перед тим народний депутат Ярослав Железняк заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба».

Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».

Читайте також: Зеленський вивів Єрмака зі складу ставки та РНБО