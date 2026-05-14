Єрмаку загрожує призупинення права на адвокатську діяльність через порушення – «Схеми»

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак при поновленні адвокатської діяльності протягом трьох місяців не пройшов обов’язкові спеціальні курси відповідно до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України. У його профайлах на сайті Національної асоціації адвокатів України, а також Вищої школи адвокатів НААУ інформація про проходження таких курсів відсутня, повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).

За словами юристів, це вважається порушенням правил адвокатської етики, за що його мають притягнути до дисциплінарної відповідальності – адже Єрмак не виконав ці професійні вимоги. Крім цього голова Нацасоціації адвокатів Лідія Ізовітова ще й призначила його на посаду одного з комітетів НААУ, а в суді з обрання запобіжного заходу колишньому керівнику ОП надала йому позитивну характеристику. Єрмак у коментарі журналістам підтвердив, що не проходив спецкурси.

Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, вимога про проходження спецкурсів є «підвищенням професійного рівня адвоката, що є його важливим професійним обов’язком».

Відповідно до норм, «у випадку поновлення адвокатської діяльності, яку було зупинено на рік і більше, адвокат зобов’язаний пройти спеціальні курси підвищення кваліфікації за програмою та у порядку, розробленими Вищою школою адвокатури НААУ та затвердженими Експертною радою з питань акредитації та сертифікації. Адвокат проходить зазначені курси протягом трьох місяців з моменту поновлення права на заняття адвокатською діяльністю».

Андрій Єрмак поновив право на адвокатську діяльність 23 січня 2026 року. Відповідно до його профілю на сайті Національної асоціації адвокатів України, він призупинив цю діяльність у лютому 2020-го, коли очолив Офіс президента. Через майже 6 років, на тлі розвитку розслідування НАБУ та САП у справі «Мідас», Єрмак пішов у відставку, а згодом поновився як адвокат.

Але даних про проходження спецкурсів у профілі Єрмака немає.

Як і на сайті Вищої школи адвокатів НААУ.

3 березня 2026 року своїм розпорядженням НААУ Лідія Ізовітова призначила Єрмака головою Комітетою з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення.

У коментарі Радіо Свобода у суді сам Андрій Єрмак підтвердив, що спецкурси не проходив.

«Ні, не проходив. Але якщо ви подивилися, то я з 1995 року адвокат, почав працювати практично за декілька років після того, як Україна отримала незалежність, мав і можливість і честь дивитись, як створювалось законодавство, як з’являлися нові закони, як з’являлася наша країна в тому вигляді, в якому ми зараз її бачимо. Чесно кажучи, для мене це було неважливо, тим паче, що під час своєї роботи в офісі я багато разів стикався з юридичними питаннями, це безумовно мені допомагало», – сказав Єрмак.

Адвокат, а нині військовослужбовець Артем Донець, до якого журналісти звернулись за коментарем, зазначає:

«У кожного адвоката є обов’язок проходити навчання після поновлення своєї адвокатської діяльності. Ці рішення є обов’язковими для виконання для всіх адвокатів без винятку. Невиконання адвокатами вимог рішень органів адвокатського самоврядування і, в тому числі, самої Ради адвокатів України, становить самостійний склад дисциплінарного порушення з боку адвоката. Відповідальність, яка передбачена за порушення правил адвокатської етики, передбачає дуже широкий діапазон покарань: від просто попередження – до призупинення, або взагалі припинення дії адвокатського свідоцтва».

Донець додав, що його, як адвоката, переслідують за те, що він не підвищує кваліфікацію під час військової служби – а саме, проти нього була порушена дисциплінарна справа.





«При тому, що Рада адвокатів України своїм рішенням дозволяла адвокатам, які мобілізувалися, не зупиняти адвокатську діяльність і не підвищувати на цей час кваліфікацію. Ми наочно бачимо, що є вибіркове застосування норм права», – зазначив він.

Член Ради адвокатів України, представник адвокатів Донецької області у складі цієї Ради Сергій Осика прокоментував це так:

«За такі порушення звичайних адвокатів, не наближених до Лідії Ізовітової, піддають жорстокому дисциплінарному стягненню – у вигляді призупинення їм права на зайняття адвокатською діяльністю до 6 місяців. А замість скарги від школи адвокатури НААУ щодо Єрмака, голова Національної асоціації адвокатів України Ізовітова, не звертаючи на це увагу, призначає його на посаду голови Комітету НААУ та навіть надає позитивну характеристику до суду».

Мова про характеристику від Національної асоціації адвокатів України за підписом Ізовітової, яку 13 травня, під час обрання запобіжного заходу Єрмаку, зачитав його адвокат Ігор Фомін.

«Його професійну діяльність вирізняють високий рівень правової культури, виваженість, послідовність у захисті прав людини та неухильне дотримання стандартів адвокатської етики, – зачитав у суді адвокат, – Єрмак Андрій Борисович бере активну участь у діяльності органів адвокатського самоврядування, є автором і співавтором низки законопроектів та нормотворчих ініціатив, спрямованих на захист прав ветеранів війни, військовослужбовців, членів їхніх сімей та осіб, які постраждали від збройної агресії проти України. Окреме значення має його роль як ініціатора і координатора флагманського проекту комітету «Адвокат+». В межах цього пілотного проекту адвокати надають незалежну професійну правничу допомогу військовослужбовцям безпосередньо у військових підрозділах».

Журналісти направили запит із проханням про коментар до Лідії Ізовітової та оприлюднять його, щойно отримають.

У листопаді 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Це сталося на тлі обшуку в Єрмака. Національне антикорупційне бюро 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента, хоча не уточнило деталей справи.

Після обшуку і відставки Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт, а також сказав, що «готовий до будь-яких наслідків», підкреслив, що вважає себе «чесною й порядною людиною».

11 травня 2026 року НАБУ повідомило про викриття «організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом». За даними слідства, протягом 2021–2025 років підозрювані «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин на Київщині – йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони. Про підозру повідомили одному з її учасників згаданої «групи» – колишньому керівнику Офісу президента України.

Єрмак вважає необґрунтованими висунуті проти нього звинувачення.

12 травня ВАКС розпочав обирати запобіжний захід Єрмаку. Сторона обвинувачення просила суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 180 мільйонів гривень.

Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк, обґрунтовуючи клопотання щодо тримання під вартою з альтернативою застави, заявляла, що екскерівник ОП має достатньо ресурсів, щоб переховуватися як за кордоном, так і в Україні. У САП зазначають, що Андрій Єрмак нині має чотири дипломатичні паспорти, найновіший з яких чинний до 2030 року.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень.

