У залі суду – ікона від прихильниці, згадки про консультантку з астрології, 16 томів матеріалів НАБУ та суперечки щодо доказів. Прокурори говорили про можливий вплив на правоохоронців і ризики переховування, адвокати – про «припущення» слідства та відсутність прямих доказів.
Про аргументи сторін – у репортажі Радіо Свобода.
«Гадалка», ікона і 16 томів матеріалів НАБУ: як суд обирав запобіжний захід Андрію Єрмаку
Суд щодо запобіжного заходу ексглаві Офісу президента Андрію Єрмаку тривав два дні. Рішення суддя оголосить 14 травня. За версією слідства, Єрмак може бути причетним до організованої групи у так званій справі «Мідас». Обвинувачення просить для підозрюваного тримання під вартою або заставу в розмірі 180 мільйонів гривень. Сам Єрмак усі звинувачення заперечує.
