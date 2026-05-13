«Гадалка», ікона і 16 томів матеріалів НАБУ: як суд обирав запобіжний захід Андрію Єрмаку

Суд щодо запобіжного заходу ексглаві Офісу президента Андрію Єрмаку тривав два дні. Рішення суддя оголосить 14 травня. За версією слідства, Єрмак може бути причетним до організованої групи у так званій справі «Мідас». Обвинувачення просить для підозрюваного тримання під вартою або заставу в розмірі 180 мільйонів гривень. Сам Єрмак усі звинувачення заперечує.