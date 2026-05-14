За Андрія Єрмака почали вносити заставу. «Схеми» дізнались, хто саме

За колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака вже внесли 14 500 666 гривень застави. Це зробили троє фізичних осіб, внески яких варіюються від 666 гривень до 8 мільйонів гривень. Про це повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода) з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень.



Так, найбільший внесок – це 8 мільйонів гривень – внесла Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Також, як раніше повідомляли журналісти Bihus.Info, вона була юристкою у фірмі, пов’язаній з Єрмаком – це «Міжнародна правнича компанія», а після того, як він очолив Офіс президента, нібито отримала призначення до наглядової ради державного «Ощадбанку».



Сама Роза Тапанова опублікувала 14 травня пост у Facebook, відкритий тільки «для друзів», де повідомила про своє рішення внести заставу зі своїх офіційних доходів для «забезпечення конституційного права на захист». На повідомлення журналістів з проханням про коментар вона поки не відреагувала.



Ще 6,5 мільйона гривень вніс Сергій Свириба. Він - адвокат і колишній партнер об’єднання Asters (нині на сайті АО його немає). У березні 2025 року його дружина Інна Свириба мала стати депутаткою Верховної Ради за списком «Слуги народу», але відмовилась від мандату. За даними УП, Свириба – одногрупник Андрія Єрмака. На дзвінки та повідомлення журналістів «Схем» він поки не відреагував.



Ще 666 гривень застави за ексочільника ОП вніс Григорій Гришкан, український актор, продюсер та громадський діяч. У коментарі «Схемам» він не відповів, чому вирішив внести заставу за Єрмака, але заявив, що готовий особисто розповісти «про свій вчинок та майбутнє України».

НАБУ ввечері 11 травня повідомило про викриття «організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом». За даними слідства, протягом 2021–2025 років підозрювані «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин на Київщині – йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони. Про підозру повідомили одному з її учасників згаданої «групи» – колишньому керівнику Офісу президента України.

Єрмак вважає необґрунтованими висунуті проти нього звинувачення.

ВАКС 12 травня розпочав обирати запобіжний захід Єрмаку, якого підозрюють у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк, обґрунтовуючи клопотання щодо тримання під вартою з альтернативою застави, заявляла, що екскерівник ОП має достатньо ресурсів, щоб переховуватися як за кордоном, так і в Україні. У САП зазначають, що Андрій Єрмак нині має чотири дипломатичні паспорти, найновіший з яких чинний до 2030 року.

Захист Єрмака просив суд обрати запобіжний захід у вигляді застави «в межах, які передбачені законом», а також не обмежувати пересування ексголови ОП Україною, бо це може негативно вплинути на його діяльність як адвоката.



