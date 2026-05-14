Адвокат розповів, скільки вже вдалося зібрати грошей на заставу для Єрмака

На заставу для екскерівника Офісу президента України Андрія Єрмака вдалося вже зібрати половину необхідної суму, припустив його адвокат Ігор Фомін. Він сказав про це в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода Live).

«Ще не маю копій платіжних доручень, що платежі пройшли. Але знаю, що 30 мільйонів ще заплатили – це 100%, і, здається, ще 19 мільйонів. Маю надію, що половину вже зібрали, і завтра вже вся сума буде на рахунку», – сказав Фомін.

Адвокат відмовився назвати людей, які заплатили ці гроші.

«Триває робота. Багато людей нам телефонує. Є маленькі суми. Ми нікому не відмовляємо. Є більші суми. Але ж є проблеми не тільки з людьми, є проблеми з банками. Це досить складно, зараз так система працює, що досить складно здійснити цей платіж», – зазначив захисник.

На запитання, де зараз перебуває Єрмак, адвокат відповів, що у слідчому ізоляторі, але чи перебуває він у камері, підтвердити не зміг.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для Єрмака, якого підозрюють у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень.

Згодом стало відомо, що Андрія Єрмака почали вносити заставу. Зокрема, як повідомляли «Схеми» (Радіо Свобода) з посиланням на джерела у правоохоронних органах, 14 500 666 гривень застави за колишнього очільника Офісу президента внесли три фізичні особи, внески яких варіюються від 666 гривень до восьми мільйонів гривень.

НАБУ ввечері 11 травня повідомило про викриття «організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом». За даними слідства, протягом 2021–2025 років підозрювані «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин на Київщині – йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони. Про підозру повідомили одному з її учасників згаданої «групи» – колишньому керівнику Офісу президента України.

Єрмак вважає необґрунтованими висунуті проти нього звинувачення.

ВАКС 12 травня розпочав обирати запобіжний захід Єрмаку.

Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк, обґрунтовуючи клопотання щодо тримання під вартою з альтернативою застави, заявляла, що екскерівник ОП має достатньо ресурсів, щоб переховуватися як за кордоном, так і в Україні. У САП зазначають, що Андрій Єрмак нині має чотири дипломатичні паспорти, найновіший з яких чинний до 2030 року.

Захист Єрмака просив суд обрати запобіжний захід у вигляді застави «в межах, які передбачені законом», а також не обмежувати пересування ексголови ОП Україною, бо це може негативно вплинути на його діяльність як адвоката.