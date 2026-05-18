ЗМІ: колишній очільник Офісу президента Єрмак вийшов із СІЗО

Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО, повідомляє низка медіа.

В оприлюднених відео він сказав, що не знає, хто вносив за нього заставу. Він також сказав, що перебував у платній камері СІЗО.

Раніше сьогодні стало відомо, що Андрія Єрмака внесли повну суму застави – 140 мільйонів гривень.

НАБУ ввечері 11 травня повідомило про викриття «організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом». За даними слідства, протягом 2021–2025 років підозрювані «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин на Київщині – йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони. Про підозру повідомили одному з її учасників згаданої «групи» – колишньому керівнику Офісу президента України.

Згодом у НАБУ повідомили про підозру ще шістьом фігурантам справи – йдеться про колишнього віцепрем’єр-міністра України, бізнесмена (одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас») та інших осіб.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для ексочільника ОПУ Андрія Єрмака, якого підозрюють у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень. Згодом стало відомо, що Андрія Єрмака почали вносити заставу.

Єрмак вважає необґрунтованими висунуті проти нього звинувачення.