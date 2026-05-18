Адвокати вже подали скорочену апеляцію на запобіжний захід Андрію Єрмаку

Адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін в ефірі Радіо Свобода повідомив, що захист вже подав апеляцію на запобіжний захід, проте скорочену, «оскільки ми не маємо мотивованого рішення». Фомін пояснив, що адвокати не мотивували свої вимоги, оскільки ще не було відомо, чим суд обґрунтував своє рішення.

«Я очікую, отримаю в письмовому вигляді вже рішення, ухвалу суду. І тоді вже подивлюсь на його аргументи, і тоді вже зроблю… додаток буде до апеляційної скарги», – пояснив суть скороченої апеляції адвокат.

На запитання про те, яким Фомін бачить запобіжний захід для Андрія Єрмака, він відповів, що його взагалі не має бути.

Аргументацію обвинувачення, що Єрмак, який має чотири закордонних паспорти, може втекти, адвокат назвав припущенням: «може втекти, а може і не втекти».

Зранку 18 травня стало відомо, що за колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака внесли повну суму застави – 140 мільйонів гривень. Невдозі після цього Єрмак вийшов із СІЗО.

Проєкт Радіо Свобода «Схеми» зʼясував, хто вніс решту застави, щоб Єрмак вийшов з СІЗО – необхідну суму (і навіть із запасом) вдалося зібрати впродовж вихідних.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для ексочільника ОПУ Андрія Єрмака, якого підозрюють у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень. Згодом стало відомо, що Андрія Єрмака почали вносити заставу.

Єрмак вважає необґрунтованими висунуті проти нього звинувачення.